Mercedes-Stern an der Donnersbergerbrücke: Münchener Wahrzeichen verschwunden

Der berühmte Mercedes-Stern auf der Zentrale in der Münchner Arnulfstraße ist weg. Die AZ kennt den Grund.

Da fehlt doch was, oder? Aktuell ist der Stern auf der Mercedes-Zentrale nicht zu sehen.

München - Der ein oder andere wird sich verwundert die Augen reiben, wenn er momentan einen Blick auf das Dach der Mercedes-Zentrale in der Arnulfstraße wirft. Wo sich in der Vergangenheit immer ein großer Mercedes-Stern drehte, ist aktuell gar nichts zu sehen. Der Stern, mittlerweile so etwas wie ein Wahrzeichen der Stadt, ist nicht mehr da.

Wo sich sonst der große Mercedes-Stern in luftiger Höhe dreht, ist derzeit nichts zu sehen. © Daniel von Loeper

Stern wird mit neuer Lichttechnik ausgerüstet

Fiel er den Stürmen der letzten Tage zum Opfer? Wo ist er hin? Die Antwort ist recht simpel: Der Stern bekommt eine Rundumerneuerung.

Wie Mercedes auf AZ-Anfrage erklärt, wurde das große Symbol auf dem Dach fachmännisch umgelegt, um es nun mit neuer LED-Technik auszurüsten. Schon bald soll sich das Wahrzeichen wieder, dann im neuen Glanze, auf dem Turm drehen.

Erst vor drei Wochen war der berühmte "Osram"-Schriftzug am Stachus nach langer Abwesenheit wieder angebracht worden. Auch er wurde mit neuer, umweltfreundlicherer LED-Technik ausgestattet.