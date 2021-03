Grüner Fischbrunnen: Ein Gruß zum St. Patrick's Day?

Zu Ehren des irischen St. Patrick's Day erstrahlen am Mittwoch weltweit Sehenswürdigkeiten in grün - das grüne Wasser im Fischbrunnen war aber nicht angemeldet.

München - Der Fischbrunnen hatte am Morgen auf einmal grünes Wasser - ein ungewohnter Anblick. Dahinter steckt wohl der heutige St. Patrick's Day, angemeldet war die Aktion aber nicht, wie eine Polizeisprecherin der AZ sagte.

"Mittlerweile hat die Stadt das Wasser wieder abgelassen, Schäden sind keine entstanden", so Polizeisprecherin Claudia Künzel. Einen Zusammenhang mit einer angemeldeten Demo gegen die IAA am Marienplatz gebe es eher nicht.

Am St. Patrick's Day beteiligen sich Städte in aller Welt oft offiziell und leuchten beliebte Sehenswürdigkeiten grün an. Wegen der Pandemie müssen die Umzüge allerdings weitgehend durch virtuelle Feiern ersetzt werden. Die traditionellen Paraden in Dublin und Belfast wurden zum zweiten Mal in Folge abgesagt.

Weltweit erstrahlten bekannte Bauwerke in grün - oder wurden mit grünem Wasser gefüllt. © Rene Taege

Warum heißt es St. Patrick's Day?

Am 17. März jährt sich der Todestag des heiligen Patrick (um 385-461), der im 5. Jahrhundert an der Verbreitung des christlichen Glaubens auf der "Grünen Insel" beteiligt war. Irische Auswanderer brachten die Feiern zu Ehren ihres Nationalheiligen auch in die USA. Inzwischen gibt es am St. Patrick's Day in vielen Ländern Umzüge.