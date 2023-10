AZ–Rückblick: 1966 – Beatles kommen auf ihrer einzigen Deutschlandtour nach München

24. Juni 1966: George Harrison stimmte seine Gitarre, während er das Intro zu "Day Tripper" spielte! Paul McCartney deutete bei "Baby’s In Black" ein Walzertänzchen an! Die Beatles kommen auf ihrer einzigen Deutschlandtour in den Circus Krone.

Auch nach 57 Jahren kann der Haidhauser Walter Greifenstein noch voller Begeisterung von winzigen Details berichten. So einprägsam war es für ihn, als Elfjähriger die Beatles im Circus Krone zu erleben: Wenn der spätere BR-Redakteur davon erzählt, klingt er wie ein Gläubiger, der berichtet, wie einmal vier Heilige in seiner Heimatstadt Halt gemacht haben. Aber auch ganz profan betrachtet fand in München nie wieder ein Pop-Konzert statt, das derart die kollektive Erinnerung prägte. Dabei konnten bei den beiden Shows am 24. Juni 1966 gerade mal 6.000 Zuschauer dabei sein.

Die führende Teenie-Zeitschrift Bravo hatte die Band nach München, Essen und Hamburg geholt. Diese Konzertreise nannte sie, zwei Jahrzehnte nach dem Krieg, etwas geschichtsvergessen "Bravo-Beatles-Blitztournee". Sie startete in München.

27 Mark für Beatles Karten

"Die Karten kosteten 27 Mark – die Beatles waren teuer!", erinnert sich Walter Greifenstein. Die Rolling Stones hat er im Jahr davor für gerade mal acht Mark gesehen. Aber, klar, die Beatles spielen in ihrer eigenen Liga und die Karten sind begehrt. Seine größeren Geschwister stellen sich deshalb nachts um vier vor dem Circus Krone an, dem einzigen Vorverkaufsort. Als sie um acht in die Schule müssen, löst ihre Beatles-begeisterte Mutter sie in der Schlange ab. Und ergattert Karten für sich und alle fünf Kinder.

Gemeinsam fährt die Familie dann auch – wie Hunderte andere Fans – am Tag vor dem Konzert zum Flughafen nach Riem, wo die Beatles landen. Dort steigen die Musiker in Mercedes-Limousinen, auf dem langen Weg zum Bayerischen Hof stehen zahllose weitere Fans am Straßenrand Spalier. Der Autokorso erinnert an den Staatsbesuch Elizabeths II. im Jahr zuvor, als diese zum einzigen Mal in ihrer langen Regentschaft München besuchte.

Als nun ihre vier populärsten Untertanen am 23. Juni 1966 im Hotel ankommen, säumen zahllose Fans den Promenadenplatz. Und irgendwann grüßen die Fab Four kurz aus einem Fenster der oberen Stockwerke. "Nur zehn Sekunden lang waren sie zu sehen: vier stecknadelgroße Pilzköpfe", kommentiert ein BR-Kommentator bräsig-herablassend in einem Nachrichtenbeitrag. Ihm haben es die Fans nur zum Teil zu verdanken, dass man den Besuch der Beatles auch heute noch umfangreich auf Youtube ansehen kann: Vor allem verdanken sie es der Polizei – diese filmte nämlich, um mögliche Straftäter identifizieren zu können.

Hunderschaften, berittene Beamte, Hundestaffeln und 25 Ringer

Beim Konzert der Stones in der Berliner Waldbühne im Jahr zuvor hat es Ausschreitungen gegeben. Und die Schwabinger Krawalle liegen auch erst vier Jahre zurück, damals lieferten sich junge Leute fünf Tage lang Straßenschlachten mit der Polizei. Auf Randalierer will diese nun besser vorbereitet sein. Sie bietet Hundertschaften auf, dazu berittene Beamte, Hundestaffeln und zur Verstärkung sogar 25 Ringer des ESV Neuaubing. Und der junge Polizist Kurt Gstattenbauer filmt mit einer 16 mm Arriflex-Kamera, um Straftaten zu dokumentieren. Zuvor hatte der Volksmusik-Liebhaber aus Niederbayern einen einwöchigen Schnellkurs als Kameramann absolviert.

Am Tag der beiden Konzerte um 17.15 und 21 Uhr fürchtet die Polizei zudem Chaos am Einlass: Gefälschte Karten sind im Umlauf. "Beatle-Kartenfälscher in Schwabing verhaftet"; titelt die AZ. Aber anders als in Hamburg, wo ein paar Tage später 117 Randalierer festgenommen werden, bleibt in München alles friedlich.

Die Beatles: entspannt

Bei all der Aufregung bleiben immerhin vier Menschen cool: die Beatles. Sehr cool sogar, geprobt haben sie für ihre Auftritte nur am Vorabend im Hotelzimmer, und das merkt man: John muss Paul die erste Zeile von "I’m Down" soufflieren, aber der bringt den Text trotzdem durcheinander. Dafür vergisst Lennon den Gitarrenbreak. Sie spielen zwar kraftvoll, aber es klappt nicht alles. Und George Harrison kündigt "Yesterday" – auf Deutsch – als Stück von "Beatles For Sale" an, dabei erschien es erst acht Monate später auf "Help": Die Beatles sind herrlich wurschtig.

Vom Studio zur Bühne: Die Beatles' Revolution in der Popmusik

Aber wann hätten sie sich auch auf die Tour vorbereiten sollen? Noch zwei Tage vor ihrem Aufbruch nach München haben sie bis zum Morgengrauen die letzte Nummer für ihr Album "Revolver" aufgenommen, "She Said She Said". Dabei haben sie sich gezofft, Paul hat wütend das Studio verlassen, die anderen drei haben den Song allein fertiggestellt.Doch zwei Tage später ist alles vergessen, John und Paul strahlen sich auf der Bühne an. Sie legen mit Chuck Berrys "Rock’n’Roll Music" los, spielen "Nowhere Man" und die aktuelle Single "Paperback Writer", vor allem aber Rock-Nummern wie "She’s A Woman" oder "I Feel Fine": Die sind zwei Jahre alt, stammen aber schon aus einem anderen Musikzeitalter. Denn in den letzten Monaten haben die Beatles den Pop revolutioniert. Doch was sie im Studio gezaubert haben, können sie mit dem Equipment der Zeit nicht auf die Bühne bringen.

Die Anfänge des Rockstars-Daseins: Beatles auf der Bühne

Obwohl sie die Rock-Industrie ins Rollen gebracht haben, steht alles noch am Anfang: Die Weltstars müssen auf der Bühne sogar ihre Mikrofone in die richtige Höhe schrauben und ihre Gitarren selbst stimmen. Immerhin: Man kann sie im Kronebau gut hören, anders als bei vielen anderen Konzerten, bei denen das Fan-Gekreische lauter war als die Lautsprecher-Anlage. "Der Sound war okay", erinnert sich der heute 69-jährige Walter Greifenstein. "Und die Wirkung des Konzerts war überwältigend, ein einmaliges Erlebnis. Trotzdem war ich enttäuscht: Es war zu kurz!" Nach einer halben Stunde sind die Konzerte jeweils vorbei, die Beatles spielen keine Zugabe.

Bravo, Circus Krone! Historische Beatles-Auftritte in letzter Minute

Am nächsten Morgen stehen schon wieder Hunderte Fans am Bahnhof, um ihnen noch einmal zuzuwinken. Um 8.25 Uhr steigen die vier in einen Sonderzug ins Ruhrgebiet, in dem im Jahr zuvor Queen Elizabeth gereist war. Nach den Konzerten in Essen und Hamburg fliegen sie nach Tokio und Manila, im August touren sie durch die USA, dann haben sie keine Lust mehr. Am 29. August spielen sie in San Francisco ihr letztes Tourkonzert.

Die historischen Auftritte im Circus Krone finden also gerade noch rechtzeitig vor Toresschluss statt. Im Namen der Musikstadt München und im Namen von Fans wie Walter Greifenstein, die einen historischen Tag erlebten, kann man da dem Veranstalter nur nochmals hinterherrufen: Bravo!

