Die Abendzeitung feiert ihr 75-jähriges Jubiläum. Feiern Sie am 26. Oktober mit!

75 Jahre Abendzeitung - 7 + 5 Erlebnisse für Sie. Die AZ feiert: Gewinnen Sie und feiern Sie mit! Wir verlosen 8 x 2 Plätze für unsere Dinner-Party am 26. Oktober in der Alten Kongresshalle. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück mitfeiern.

28. September 2023 - 06:33 Uhr

Zu Ehren unseres 75. Jubiläums haben wir 7 + 5 einzigartige Erlebnisse und Überraschungen für unsere Leserinnen und Leser vorbereitet. Das bedeutet, dass Sie sich auf zwölf Monate voller aufregender Aktivitäten und Gewinnspiele freuen können, bei denen Sie die Chance haben, etwas wirklich Einzigartiges zu erleben.

Oktober: Die große Dinner-Party am 26.10.

26. Oktober 2023. Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr

Der Oktober hält ein ganz besonderes Highlight bereit. Für den 26. Oktober verlosen wir 8 x 2 Plätze für unsere Dinner-Party, die ganz im Zeichen unseres 75. Jubiläums steht. Stellen Sie sich eine Nacht vor, die von köstlichem Essen, aufregendem Roulette und ausgelassener Feierlichkeit geprägt ist. Feiern Sie gemeinsam mit den Mitarbeitern der Abendzeitung, Prominenten aus Film, Sport und Lokalpolitik.

Setzen Sie auf Glück

Roulette-Tisch: Für den guten Zweck

Wir haben für Sie einen Roulette-Tisch – bereitgestellt von den Spielbanken Bayern – vorbereitet, an dem Sie Ihr Glück versuchen und tolle Preise bei der organisierten Tombola gewinnen können. Doch das Beste daran ist, dass der Erlös aus dem Verkauf der Jetons zu 100 Prozent an den Verein "Münchner für Münchner" geht. So können Sie nicht nur einen unvergesslichen Abend erleben, sondern auch Gutes tun.

Stilvolle Eleganz

Dresscode: Smart Cocktail

Was den Dresscode betrifft, möchten wir, dass Sie sich in Ihrer besten Abendgarderobe wohlfühlen. Smart Cocktail heißt die Devise und bedeutet, dass Sie in einem schicken Kleid, einem eleganten Anzug oder einem stilvollen Jumpsuit erscheinen können. Auf eine Krawatte dürfen Sie gerne verzichten – bei unserer Party geht es um ungezwungenen Spaß und pure Eleganz.

Lassen Sie uns dieses Jubiläum gebührend feiern!

Freuen Sie sich auf gutes Essen und eine ausgelassene Party!

Die Abendzeitung dankt Ihnen für 75 Jahre unermüdlicher Unterstützung und freut sich auf viele weitere Jahre des Journalismus und der Gemeinschaft. Der Dank gilt auch an die Sponsoren unserer Dinner-Party und des Jubiläums in diesem Jahr: den mit den , der , und der .

Gewinnen Sie Ihren Platz bei dieser exklusiven Feier

Location: Alte Kongresshalle auf der Theresienhöhe © Wikipedia/Elvis

Wir freuen uns darauf, diese besondere Nacht mit 8 x 2 glücklichen Leserinnen und Lesern zu teilen, die bei unserem Gewinnspiel gewinnen. Es wird eine Nacht voller Erinnerungen, Freude und unvergesslicher Momente sein.