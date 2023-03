Mega-Streik legt München lahm – Busse teilweise unterwegs, Pendelverkehr bei der S-Bahn

Seit Mitternacht werden Züge, Busse und auch Flugzeuge in ganz Deutschland bestreikt. Indes finden am Montag weitere Verhandlungen von Gewerkschaften mit dem Bund und den Kommunen statt. So ist die Streik-Lage in München.

Carmen Merckenschlager 15 In der Sendlinger Straße ist am Montagvormittag nichts los.

Daniel von Loeper 15 Streikende am Montag am Münchner Hauptbahnhof.

Daniel von Loeper 15 So leer sieht man die S-Bahn-Station am Hauptbahnhof sonst nie.

Julia Wohlgeschaffen 15 Am ZOB an der Hackerbrücke warten Reisende auf Busse.

Carmen Merckenschlager 15 Leere an der Tramstation am Sendlinger Tor.

München - Der 24-stündige Verkehrswarnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG hat um Mitternacht begonnen. In ganz Deutschland stehen damit an diesem Montag Züge, Busse und Flugzeuge still – auch in München.

Streik sorgt für zahlreiche Staus in München

In der bayerischen Landeshauptstadt brauchten Pendler am Morgen gute Nerven: Bereits vor 7 Uhr staute sich der Verkehr an mehreren Stellen auf dem Mittleren Ring. " " meldete um kurz vor 8 Uhr 155 Staus auf einer Länge von fast 180 Kilometern in München. Um kurz nach 8 Uhr waren es bereits fast 250 Kilometer Stau!

Mega-Streik: Viel Verkehr auf den Straßen

Auf der Schiene wird der Fernverkehr komplett und der Regionalverkehr größtenteils eingestellt. Auch der Münchner Flughafen wird wie viele anderen in deutschen Städten bestreikt. Am Airport geht sogar bereits seit Sonntag nichts mehr.

Streik in München: Wenige Menschen unterwegs

Während die U-Bahnen bislang nicht fahren, sind von größeren Verkehrsknotenpunkten der Stadt wie der Münchner Freiheit oder dem Harras einige Busse unterwegs. Viel los ist aber auch hier nicht, wie eine AZ-Reporterin am Vormittag berichtet.

Von der Münchner Freiheit fahren in den Morgenstunden ein paar Busse. © Daniel von Loeper

Derzeit fährt laut Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) etwa jeder zweite Bus. Die Deutsche Bahn hat mittlerweile einen Pendelverkehr bei der S-Bahn zwischen München-Pasing und Leuchtenbergring eingerichtet. Der Betrieb soll gegen 16 Uhr wieder aufgenommen werden.

Die meisten Münchner dürften sich für den Streik-Tag wohl eine Alternative gesucht haben. In der MVGgo-App kann man so beispielsweise noch zahlreiche Radl und Roller bekommen – bei dem greisligen Regenwetter für viele dennoch wohl nicht die erste Wahl.

Der Münchner Hauptbahnhof war am Morgen zunächst wie leergefegt. "Aufgrund von Streikmaßnahmen ist der Zugverkehr bis auf Weiteres eingestellt", hallte es per Lautsprecher-Durchsage durch die Bahnhofshallen. Mittlerweile haben sich dort einige Streikende versammelt. Mehr los ist am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Hackerbrücke. Hier warten Reisende auf ihre Busse.

Streikende am Montag am Münchner Hauptbahnhof. © Daniel von Loeper

Auch in der Altstadt war und ist wenig los: In der Sendlinger Straße und am Marienplatz sind kaum Menschen unterwegs.

Auch am Marienplatz sind nur wenige Menschen unterwegs. © Carmen Merckenschlager

Gewerkschaften: Verhandlungen ab Montag

Mit den Warnstreiks wollen die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Druck in ihren gegenwärtigen Tarifrunden erhöhen.

Unter angespannten Vorzeichen treffen am Montag in Potsdam Verdi und der Beamtenbund dbb erneut auf die Kommunen und den Bund. Bei der EVG stehen weitere Verhandlungen mit den verschiedenen Bahnunternehmen ab Mitte der Woche an. Mit der Deutschen Bahn soll erst nach Ostern weiterverhandelt werden.