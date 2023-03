Mega-Streik am Montag: Das ist in München zu erwarten

Am Montag kommt es bundesweit zu einem Mega-Streik – auch München wird wohl voll getroffen. Die AZ zeigt, welche Lage in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet wird.

München - Der Warnstreik am Montag wird auch die Landeshauptstadt München voll treffen. Sowohl der kommunale Nahverkehr mit U-Bahn, Bussen und Trams als auch S-Bahn, Fern- und Regionalzüge werden bestreikt, wie die Gewerkschaften Verdi und EVG am Freitag mitteilten. Der Warnstreik beim kommunalen Nahverkehr soll den ganzen Tag dauern, bei Eisen- und S-Bahn von 3.00 bis 15.00 Uhr.

Der bundesweite Warnstreik am Montag war bereits am Donnerstag angekündigt worden, er trifft neben dem Nahverkehr in zahlreichen anderen Städten auch den Bahnverkehr, die Flughäfen München und Nürnberg sowie Autobahnmeistereien und Teile der Binnenschifffahrt. Ob sich auch der kommunale Nahverkehr in München beteiligt, war zunächst aber offengeblieben, nun steht die Entscheidung.

Streik in München: MVG will Teil des Angebots aufrechterhalten

Die Münchner Verkehrsgesellschaft hatte bereits am Donnerstag angekündigt, im Falle eines Streiks zumindest einen Teil des Linienbetriebs aufrecht erhalten zu wollen. Bei der U-Bahn werde der Betrieb am Morgen aber auf jeden Fall zunächst eingestellt werden müssen. Die geringsten Auswirkungen wird es demnach bei Bussen geben, wo etwa jedes zweite Fahrzeug zum Einsatz kommen könnte.

Die Lage in München im Überblick:

S-Bahn/Deutsche Bahn: Die Deutsche Bahn rechnet eigenen Angaben zufolge mit massiven Beeinträchtigungen. Der S-Bahn-Verkehr werde weitgehend zum Erliegen kommen. Der Fernverkehr wird komplett eingestellt.

Der Linienbetrieb werde zunächst komplett eingestellt, teilt die MVG mit. Ob der Betrieb zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden könne, hänge vom verfügbaren Personal in Leitstelle und Fahrdienst ab. Dann werde ein Zehn-Minuten-Takt der U3 und U6 angestrebt. Tram: Je nach Personalverfügbarkeit will sich die MVG auf einzelne Linien konzentrieren. Die Priorität liege hierbei auf den Linien 20 und 25 vom Ostfriedhof bis Grünwald, die dann in möglichst gleichmäßigen Abständen verkehren sollen.

Im MVV wird nach derzeitigen Informationen nur der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) betroffen sein. Bei Linien, die von der RVO oder von der RVO gemeinsam mit anderen Verkehrsunternehmen betrieben werden, könne es zu erheblichen Einschränkungen bis hin zum vollständigen Entfall kommen, teilte der MVV am Freitag mit.

Auf Anfrage teilt ein Sprecher des Verdi-Landesbezirks Bayern mit, man rechne mit einer sehr starken Beteiligung an den Streiks. Den Betroffenen rate man, ihre Planungen soweit wie möglich auf die Einschränkungen abzustellen.