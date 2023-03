Streikwelle im ÖPNV: Mobilität tut not

Die Nachrichtenredakteurin Martina Scheffler über die Forderungen der Gewerkschaften.

Seefahrt ist not, titelte einst Gorch Fock. Jeder von uns will, muss sich fortbewegen. Dass er das kann, ermöglichen oft andere. Sie seien systemrelevant, die Beschäftigten in dieser Branche, hieß es am Mittwoch. Das wollen sie spüren, nicht nur anhand von beklatschten Nudeltransporten, wenn gerade Pandemie ist.

Mehr Lohn: Eine Frage von Anstand

Und das sollen sie auch spüren, gerade jene, die so wenig verdienen, dass angesichts der Inflation die Befriedigung der elementarsten Bedürfnisse zum komplizierten Rechenspiel wird.

Man muss sich nicht vor einer Lohn-Preis-Spirale fürchten, wohl aber vor einem Land, in dem viele jeden Brotkauf überdenken müssen. Das hat auch etwas mit Anstand zu tun und dem Bild, das diese Republik von sich hat.