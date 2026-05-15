McDonald’s zieht sich aus Münchens Vierteln zurück – Goetheplatz soll bleiben

McDonald’s zieht sich immer mehr aus Münchens Innenstadt-Vierteln zurück. Welche Standorte in den verganenen Jahren schon aufgegeben wurden - und welcher Standort offensichtlich langfristig erhalten bleiben soll.

Noch ohne Bauzaun: Die McDonald’s-Filiale am Royal-Filmpalast am Goetheplatz in München.

Noch vor wenigen Jahren gehörte das goldene M fest zu vielen Münchner Stadtteilzentren. Doch inzwischen zieht sich McDonald’s immer stärker aus den Vierteln zurück. Geschlossen wurden unter anderem die Traditionsstandorte am Pariser Platz und Max-Weber-Platz in Haidhausen, an der Nymphenburger Straße nahe des Rotkreuzplatzes, an der Zweibrückenstraße sowie an der Fürstenrieder Straße im Herzen Laims.

Nach eigenen Angaben baut McDonald’s sein Filialnetz deutschlandweit zwar weiter aus, setzt dabei offenbar jedoch verstärkt auf Neueröffnungen an Autobahnstandorten oder Flughäfen.

Einige klassische Münchner Standorte gibt es dennoch weiterhin. Nachtschwärmer bekommen etwa am Harras, an der Tegernseer Landstraße in Giesing – dort eröffnete einst die erste McDonald’s-Filiale Deutschlands –, an der Augustenstraße oder nach Kino- und Wiesn-Besuchen am Goetheplatz weiterhin Big Mac und Pommes.

Filiale wird offenbar modernisiert

Zumindest bislang. Denn wie Passanten und Fast-Food-Fans in diesen Tagen feststellen mussten, hat die Filiale am Goetheplatz plötzlich geschlossen. Bauarbeiter sind vor Ort, Hinweise für Kunden fehlen jedoch: Wird nur umgebaut – oder ist der Standort dauerhaft dicht?

Der Stand heute: Die McDonald's-Filiale in der Goethestraße wird derzeit modernisiert. © Felix Müller

Eine entsprechende Anfrage der Abendzeitung ließ McDonald’s Deutschland zunächst tagelang unbeantwortet. Nun gibt der Konzern jedoch Entwarnung: Die Filiale wird offenbar modernisiert und soll anschließend weiter betrieben werden. Wie ein Sprecher von McDonald’s mitteilt, sollen im Zuge baulicher Maßnahmen Küchen- und Gästebereich "gezielt weiterentwickelt" werden. Ziel sei es, "interne Abläufe zu optimieren und den Service für Gäste angenehmer und effizienter zu gestalten".

Öffnung für Ende Juni geplant

Nach Abschluss der Arbeiten sollen zusätzliche Bestellterminals installiert und das Erscheinungsbild der Filiale "im Sinne eines modernen und einladenden Ambientes" überarbeitet werden. Die Maßnahmen seien "Teil unseres übergeordneten Restaurantkonzepts", das neben einem neuen Bestellsystem auch ein modernisiertes Küchenkonzept umfasse.

Kurz gesagt: Der Standort wird modernisiert – und soll offenbar langfristig erhalten bleiben. Die Filiale am Goetheplatz soll am 30. Juni wieder öffnen.