Marco Mengoni 2023 live in München: Alle Infos zu Konzert, Setlist, Einlass und Anreise

Im November 2023 gastiert Marco Mengoni in der Müncher Olympiahalle und versprüht reichlich italienischen Flair. Die AZ hat alle Infos zum Konzert, Tickets, Einlass, Anfahrt und Setlist zusammengefasst.

In Italien gilt Marco Mengoni als absoluter Topstar und einer der innovativsten italienischen Musiker der letzten zehn Jahre. Im Februar 2023 gelang dem 34-jährigen Sänger etwas, was vor ihm nur ganz wenigen Sängern und Sängerinnen in Italien gelang.

Nach 2013 (damals mit dem Song "L’essenziale") konnte er zum zweiten Mal das renommierte Sanremo-Festival gewinnen. Mit seinem Gewinnersong "Due vite" vertrat Marco Mengoni am 13. Mai Italien beim Eurovision Song Contest in Liverpool und b elegte am Ende den vierten Platz.

2009 konnte Marco Mengoni die italienische Ausgabe der Castingshow "X Factor" für sich entscheiden, seinen endgültigen Durchbruch feierte Mengoni im Jahr darauf, als er bei den MTV European Music Awards als bester italienischer und bester europäischer Act geehrt wurde.

Im Rahmen seiner Europa-Tour macht Marco Mengoni auch in München Halt und gastiert am 2. November 2023 in der Olympiahalle. Neben dem Konzert in München, wird Marco Mengoni 2023 nur noch einen Live-Gig in Deutschland absolvieren. Bereits am 27. Oktober wird der italienische Sänger in Frankfurt am Main auftreten.

Marco Mengoni 2023 in München: Einlass und Beginn

Marco Mengoni spielt am Donnerstag, 2. November 2023 in der Olympiahalle. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Wer spielt bei Marco Mengoni in München als Vorband?

Wer bei Marco Mengoni am 2. November in der Olympiahalle im Vorprogramm auf der Bühne steht, ist aktuell noch nicht bekannt. (Stand: 21. September 2023).

Wie bekommt man Tickets für Marco Mengoni in München?

Für das Konzert von Marco Mengoni in der Olympiahalle sind noch Tickets in verschiedenen Kategorien erhältlich. Kontingente gibt es über ticketmaster.de, bei München Ticket sowie eventim.de und im "Fansale" von Eventim.

Setlist: Diese Songs könnte Marco Mengoni in München spielen

Fans von Marco Mengoni dürfen sich auf zahlreiche Hits seiner langjährigen Karriere freuen, vor allem Songs aus seiner Materia-Trilogie (Terra, Pelle und Prisma) wird der Italiener in der Olympiahalle zum Besten geben.

Laut setlist.fm spielte Marco Mengoni bei seinen Juli-Konzerten in Mailand und Rom folgende Hits, welche er möglicherweise auch in der Olympiahalle singen dürfte. (ohne Gewähr):

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Muhammad Ali

Voglio

Credimi ancora

Mi fiderò

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

L'essenziale

Pazza musica

Due vite

Fiori d'orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Zugaben:

Proibito

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Marco Mengoni in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.

Marco Mengoni in der Olympiahalle München: Was ist erlaubt und was darf ich mitnehmen?

Taschen nur bis zu einer Größe von max. DIN A4 (21cm x 29,7cm). Um Wartezeiten beim Einlass zu minimieren, bittet der Veranstalter alle Konzertbesucher darum, generell von der Mitnahme von Taschen abzusehen. Der Einlass wird mit kleineren Taschen (Bauchtaschen, kleine Umhängetaschen, Clutches) zwar gewährt, gebeten wird allerdings darum, sich auf ein absolut notwendiges Minimum (z. B. Geld, Medikamente) zu beschränken.

Nicht erlaubt sind unter anderem: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, GoPro-Kameras, Stative, Selfie Sticks, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben.

Tipp: Es ist ratsam, vor jedem Konzert immer noch einmal die Website des Veranstalters zu checken – in bestimmten Fällen können weitere Gegenstände erlaubt oder auch verboten sein.

