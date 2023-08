Cello-Star Hauser 2023 in München: Alle Infos zum Konzert, Tickets und Setlist

Auch wenn sich die Open-Air-Saison so langsam dem Ende nähert, machen die Stars der Musikszene weiterhin Halt in München. So gibt sich der kroatische Star-Cellist Stjepan Hauser Ende Oktober in der Münchner Olympiahalle die Ehre. Die AZ hat alle Infos zum Konzert, Tickets, Anfahrt und Setlist zusammengefasst.

24. August 2023 - 16:47 Uhr | André Wagner