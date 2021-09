Mann nach Attacke gestorben: Polizei nimmt Verdächtigen im Ausland fest

Nachdem er in Obersendling brutal niedergeschlagen worden war, ist ein 32-Jähriger wenige Tage später im Krankenhaus gestorben. Nun konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln, er wurde im Ausland festgenommen.

Obersendling - Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der einen 32-Jährigen Mitte Juli so brutal niedergeschlagen haben soll, dass dieser sechs Tage später im Krankenhaus verstarb.

Schlägerei vor Lokal in Obersendling

Der 32-Jährige war am 17. Juli vor einer Kneipe in Obersendling attackiert worden. Zeugen hatten ihn stark blutend auf der Boschetsrieder Straße in der Nähe des Lokals gefunden und den Notruf alarmiert.

Der Polizei zufolge soll er mit drei Begleitern in der Gaststätte mit mehreren damals noch unbekannten jungen Männern in Streit geraten sein. Die Auseinandersetzung hätten die beiden Gruppen dann auf den Gehweg vor dem Lokal verlagert.

Dort kam es nach jetzigem Ermittlungsstand zu dem gefährlichen Angriff: Ein Mann der gegnerischen Gruppe schlug den 32-Jährigen wohl mit einem Fausthieb ins Gesicht zu Boden, wo der 32-Jährige mit dem Kopf aufschlug.

Daraufhin sollen alle übrigen Männer in zwei Autos - darunter ein dunkler VW Passat Kombi - geflüchtet sein. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Dort verstarb er am 23. Juli an seinen schweren Kopfverletzungen.

23-jähriger Verdächtiger in Kroatien festgenommen

Im Rahmen der Ermittlungen durch die Mordkommission konnten die Beamten nun einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München als Tatverdächtigen ermitteln. Da Erkenntnisse vorlagen, dass sich der Gesuchte im Ausland aufhalten könnte, wurde neben einem nationalen Haftbefehl auch ein europäischer gegen den Verdächtigen beantragt.

Tatsächlich erfolgte der Zugriff dann im Ausland: Kroatische Behörden konnten den Mann am 25. Juli bei seiner Einreise nach Kroatien festnehmen. Am 30. August wurde der Mann nach Deutschland überstellt und der Münchner Polizei übergeben. Einen Tag später wurde der Haftbefehl wegen des Vorwurfs der Körperverletzung mit Todesfolge vom Amtsgericht München in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte äußert sich laut Polizei bislang nicht zum Tatvorwurf.