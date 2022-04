Maibaumfeste in München am 1. Mai: Wo in der Stadt aufgestellt wird

Wo gibt es heuer in München ein Maifest mit Musik, Tanz und Bier? Die AZ zeigt, an welchen Örtlichkeiten 2022 ein neuer Maibaum gestellt wird.

Archivbild: Der Maibaum ragt auf dem Viktualienmarkt im Herzen von München in den weiß-blauen Himmel.

München - An die 50 Maibäume stehen im Stadtgebiet. Weil sie nach vier bis fünf Jahren morsch werden, müssen sie regelmäßig abgebaut werden. Dann wird ein neuer Baum geschlagen, über Wochen mühevoll gescheppst (entrindet), gehobelt, geschliffen und geschnürt (bemalt) – und am 1. Mai zum Maifest mit Blasmusi und Tanz neu aufgestellt.

Feiern am 1. Mai in München: Hier werden Maibäume gestellt

Das organisieren in der Regel die örtlichen Vereine. Die Brauchtumsgaudi ist aber erst dann perfekt, wenn der noch unfertige Maibaum, der von den örtlichen Burschen und Madln rund um die Uhr bewacht werden muss, von einem der Nachbarvereine geklaut – und erst nach einer herausverhandelten "Auslöse" in Form von Bier und Brotzeit – unversehrt zurückgebracht worden ist. Wo am 1. Mai aufgestellt wird – eine Auswahl: