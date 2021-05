Mai-Demos in München: Bisher "keine besonderen Vorkommnisse"

Linke und rechte Gruppierungen, Gewerkschaften und Gegner der Corona-Maßnahmen - wie überall in Deutschland ist auch in München zum Tag der Arbeit demonstriert worden.

München - Die größte Demonstration in Bayern ist am Samstag komplett aus der Reihe gefallen: Rund 7.500 Motorradfahrer demonstrierten in Nürnberg am 1. Mai gegen mögliche Wochenend-Fahrverbote.

DGB-Kundgebung am Königsplatz: "Solidarität ist Zukunft"

Der Bundesrat hatte diese vor einem Jahr der Bundesregierung für besondere Konfliktfälle nahegelegt - also in Gemeinden, in denen die Bürger stark unter Motorradlärm leiden.

In München war die Polizei am Samstag mit über 800 Einsatzkräften präsent und begleitete Versammlungen im Stadtgebiet. Am Königsplatz ging eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes über die Bühne.

Gegner der Corona-Maßnahmen organisieren Autokorso

Bis zu 700 Teilnehmer waren nach Angaben der Polizei bei der Demo unter dem Motto "Solidarität ist Zukunft" dabei. Außerdem gab es einen Demo-Zug "mit etwa 600 Personen in der Spitze" vom Rindermarkt aus in Richtung Zenettiplatz.

Rund 350 Demonstranten versammelten sich am Rindermarkt. Zudem startete ein Autokorso von Gegnern der Corona-Maßnahmen mit etwa 60 Fahrzeugen. Die Autos passierten unter anderem das Impfzentrum auf der Theresienwiese. Am Justizgebäude in der Parcellistraße legten "Pandemie-Leugner" vor dem Eingang zum Landgericht Kerzen und weiße Rosen ab.

Wie Polizeisprecher Werner Kraus der AZ mitteilte, gab es zunächst "keine besonderen Vorkommnisse" von den Demos zu vermelden. Man werde allerdings erst einmal alle Informationen sammeln und zu einem späteren Zeitpunkt konkret berichten.