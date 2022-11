Letzte Generation: Störaktion am BER – wie sicher ist der Münchner Flughafen?

Die "Letzte Generation" sorgt in München und Deutschland immer wieder für Aufruhr. Am Donnerstag drangen Klimaaktivisten in den Berliner Flughafen ein. Die CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat möchte nun wissen, wie sicher der Franz Josef Strauß-Airport ist.

München - Brei auf Gemälden, blockierte Straßen und jetzt der Flughafen in Berlin: Am Donnerstag sind Klimaaktivisten der Letzten Generation auf das Flugfeld gelangt und klebten sich fest. Der Betrieb am Hauptstadtflughafen wurde gestört, mehrere Flugzeuge konnten nicht mehr starten oder landen. Die Störaktion verursachte Chaos und wütende Reaktionen.

Kann so etwas auch in München passieren, wo die Letzte Generation in den vergangenen Wochen mehrmals Straßen blockierte und einige der Aktivisten nun in Präventivhaft in der JVA Stadelheim sitzen?

Fühlt sich München ausreichend gegen Aktionen der Letzten Generation gerüstet?

Das will nun die CSU/Freie Wähler-Fraktion im Münchner Stadtrat wissen und hat daher am Freitag eine Anfrage an OB Dieter Reiter gestellt. Sie enthält die folgenden Fragen:

Gibt es Hinweise auf Attacken der Letzten Generation oder anderer sog. Klimaaktivisten auf den Münchner Flughafen?

Wird der Schutz mittels Sicherheitspersonal, Polizei etc. am Münchner Flughafen so schnell wie möglich oder am besten noch heute verstärkt?

Wie sollen Aktivisten der Letzten Generation für Schäden in Millionenhöhe, die durch Flugausfälle entstehen, haftbar gemacht werden?

Fühlt sich die Landeshauptstadt München ausreichend gegen Aktionen der Letzten Generation und Co gerüstet?

CSU: "Der Münchner Flughafen muss unbedingt noch besser geschützt werden"

Hans Theiss, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CSU, begründet die Anfrage in einer Mitteilung: "Attacken auf den Flugverkehr gehören nicht mehr in die Kategorie zivilen Ungehorsams. Sie sind Straftaten, denen mit allen juristischen Mitteln begegnet werden muss. Man stelle sich vor, was passiert, wenn ein Flugzeug mit fast leerem Tank zum 'Kreisen' gezwungen wäre, weil es nicht landen kann. Der Münchner Flughafen muss unbedingt noch besser geschützt werden, damit nicht das passiert, was wir [am Donnerstag] in Berlin gesehen haben.“