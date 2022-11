Nach Aktion am Morgen: Klima-Kleber kleben nochmal auf der Brücke!

Nach der Klebe-Aktion am Montagmorgen sorgen Klima-Aktivisten erneut für Aufsehen in München. Mehrere Teilnehmer der Gruppierung "Letzte Generation" haben sich am Nachmittag erneut auf die Straße geklebt.

Am Montagnachmittag haben sich die Klimaaktivisten erneut auf der Luitpoldbrücke festgeklebt.

Klima-Aktivisten haben sich in München erneut auf die Straße geklebt.

Neun Mitglieder der Bewegung "Letzte Generation" blockieren die Widenmayerstraße in München, indem sie sich auf die Straße kleben.

Neun Mitglieder der Bewegung "Letzte Generation" blockieren die Widenmayerstraße in München, indem sie sich auf die Straße kleben.

Neun Mitglieder der Bewegung "Letzte Generation" blockieren die Widenmayerstraße in München, indem sie sich auf die Straße kleben.

Am Montagmorgen haben sich in München erneut Klimaaktivisten der "Letzten Generation" auf einer Straße festgeklebt.

München - Am Montag sind mehrere Klima-Aktivisten in München gleich zwei Mal auf die Straße gegangen, um gegen den Klimawandel zu protestieren. Neun Mitglieder der Bewegung "Letzte Generation" blockierten AZ-Informationen zufolge morgens die Widenmayerstraße in München. Laut Polizei haben sich fünf der neun Aktivisten auf die Straße geklebt. Die Durchfahrt über die Luitpoldbrücke sei so von beiden Seiten aus nicht möglich gewesen.

Verantwortliche der "Letzten Generation" teilten in einer Pressemitteilung mit: "In München bringen neun Menschen den Verkehr zum Stillstand". Angst vor Konsequenzen durch die Polizei haben die Protest-Teilnehmer nicht. "Sie wissen, was ihnen droht. Trotzdem sind sie entschlossen, der tödlichen Normalität ihre Komplizenschaft aufzukündigen."

Klima-Aktivisten wollen Verkehr in München "zum Stillstand" bringen

Die Polizei hat die fünf angeklebten Aktivisten wieder von der Straße gelöst. Nach rund zwei Stunden war die Aktion vorbei und die Verkehrssperren der Polizei wurden wieder aufgehoben. Die Aktivisten wurden laut AZ-Informationen von der Polizei festgenommen und zur Vernehmung gebracht. Um 9.30 Uhr sei die Brücke wieder befahrbar gewesen. Die Polizei teilt mit, dass geprüft werde, ob weitere Maßnahmen gegen die neun Klimaaktivisten "notwendig sind". Sie spielt damit auf die Frage an, ob sie in Präventivhaft genommen werden, so wie dreizehn andere Aktivisten vor ihnen.

In einem Video, das die "Letzte Generation" auf Twitter verbreitet, sagt einer der Aktivisten: "Ich bin hier in München, alle sind böse auf uns". Kurz darauf ist zu sehen, wie ein Autofahrer über den Bürgersteig an Fahrrädern vorbei die Blockade umfährt.

Kurz nachdem die Aktivisten vom Morgen wieder entlassen wurden, klebten sich einige aus der Gruppe erneut an derselben Stelle fest – trotz drohenden Gefängnisaufenthalts. In der JVA Stadelheim sitzen 13 Aktivisten noch immer in Präventivhaft.

"Das ist auf jeden Fall auch ein Signal, dass wir uns, auch wenn uns Haft angedroht wird, nicht abschrecken lassen", sagte eine Sprecherin der Gruppe "Letzte Generation" am Montag. "Wir haben die Gelegenheit genutzt, sobald sie wieder da war."

Am Montagnachmittag haben sich die Klimaaktivisten erneut auf der Luitpoldbrücke festgeklebt. © job

Ob den Beteiligten der Straßenblockaden am Montag nun auch ein Gewahrsam droht, blieb zunächst unklar. "Das wird im Verlauf der weiteren polizeilichen Sachbearbeitung entschieden", sagte eine Polizeisprecherin, nachdem die zweite Blockade am Nachmittag durch die Beamten aufgelöst worden war. Ob die Entscheidung noch am gleichen Tag fällt, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

"Letzte Generation" plant weitere Aktionen deutschlandweit

Doch nicht nur in München gehen die Teilnehmer von "Letzte Generation" auf die Straße. Auch in Berlin, Aalen, Freiburg, Göttingen und Magdeburg sollen am Montag Aktionen folgen.

"Das Ergebnis der Weltklimakonferenz ist ein Desaster! Überschreiten wir die 1,5 Grad Grenze, steuern wir in eine zerstörte Zukunft", erklärt Aimée van Baalen, Sprecherin der "Letzten Generation", dazu.