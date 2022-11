"Letzte Generation": In München an Rubens festgeklebt - Strafbefehle gegen Klimaaktivisten

Im August klebten sich zwei Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" in der Alten Pinakothek in München an einem Rubens-Gemälde fest. Die Aktion hat nun erste juristische Konsequenzen.

18. November 2022 - 08:47 Uhr | AZ/dpa

"Der bethlehemitische Kindermord" von Peter Paul Rubens: Bei einer Aktion von Klimaaktivisten in der Alten Pinakothek ist der Rahmen des Gemäldes beschädigt worden. © -/Bayerische Staatsgemäldesammlungen/dpa