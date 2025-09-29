AZ-Plus
Leckerer Wiesn-Snack nur halb so teuer wie Schoko-Bananen – und mindestens doppelt so süß

Süße Schoko-Birnen-Mäuse auf der Wiesn – ein niedliches und günstiges Mitbringsel, das nicht nur den Gaumen erfreut, sondern auch das Herz. 
Ruth Frömmer |
Die Mäuse schauen so putzig, dass man sie fast gar nicht essen mag. Aber das wäre schade drum!
Die Mäuse schauen so putzig, dass man sie fast gar nicht essen mag. Aber das wäre schade drum!
Als Wiesenreporterin überrascht einen ja gar nix mehr. Dachte ich! Gerade noch rege mich darüber auf, dass meine geliebte Schokobanane jetzt auch schon 5 Euro kostet (nicht überall, ich weiß). Ich bezahle mürrisch, aber schon wenig später muss ich lachen. Zwischen Liebesäpfeln, Erdbeerspießen und Schokobananen liegen ganz unaufgeregt die putzigsten Mäuse, die ich je auf der Wiesn gesehen habe. Ob’s die schon immer gab? Ich weiß es nicht. Aber egal, aus was sie sind, ich will eine haben.

Besser als Schokobanane?

Es sind Schoko-Birnen, die jedem anderen Obst die Schau stehlen, und jetzt kommt’s: Die süßen Mäuse kosten nur 2,50 Euro pro Stück. Natürlich habe ich direkt eine am Stand von Robert Schneller gekauft. Der befindet sich gleich beim Hangover.

Geschmeckt hat meine Maus wunderbar. Birne und Schokolade ist schließlich eine Traum-Kombi. Nicht umsonst haben die Franzosen das Dessert Birne Helene erfunden. Und die müssen es in Sachen Kulinarik schließlich wissen!

Zwischen Liebesäpfeln und Erdbeerspießen haben wir die süßen Birnen entdeckt.
Zwischen Liebesäpfeln und Erdbeerspießen haben wir die süßen Birnen entdeckt.

Ich werde sie Mäuse Helene nennen. Man kann sie gleich verspeisen und dabei der wunderbaren Rekommandeurin vom Hangover beim Singen und Quasseln zu hören.

Aber ich kann mir auch kein schöneres Wiesn-Mitbringsel vorstellen – und kenne definitiv kein Günstigeres. Wer weiß, vielleicht löst die Maus bei mir bald die Schokobanane ab.

