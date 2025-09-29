Leckerer Wiesn-Snack nur halb so teuer wie Schoko-Bananen – und mindestens doppelt so süß
Audio von Carbonatix
Als Wiesenreporterin überrascht einen ja gar nix mehr. Dachte ich! Gerade noch rege mich darüber auf, dass meine geliebte Schokobanane jetzt auch schon 5 Euro kostet (nicht überall, ich weiß). Ich bezahle mürrisch, aber schon wenig später muss ich lachen. Zwischen Liebesäpfeln, Erdbeerspießen und Schokobananen liegen ganz unaufgeregt die putzigsten Mäuse, die ich je auf der Wiesn gesehen habe. Ob’s die schon immer gab? Ich weiß es nicht. Aber egal, aus was sie sind, ich will eine haben.
Besser als Schokobanane?
Es sind Schoko-Birnen, die jedem anderen Obst die Schau stehlen, und jetzt kommt’s: Die süßen Mäuse kosten nur 2,50 Euro pro Stück. Natürlich habe ich direkt eine am Stand von Robert Schneller gekauft. Der befindet sich gleich beim Hangover.
Geschmeckt hat meine Maus wunderbar. Birne und Schokolade ist schließlich eine Traum-Kombi. Nicht umsonst haben die Franzosen das Dessert Birne Helene erfunden. Und die müssen es in Sachen Kulinarik schließlich wissen!
Ich werde sie Mäuse Helene nennen. Man kann sie gleich verspeisen und dabei der wunderbaren Rekommandeurin vom Hangover beim Singen und Quasseln zu hören.
Aber ich kann mir auch kein schöneres Wiesn-Mitbringsel vorstellen – und kenne definitiv kein Günstigeres. Wer weiß, vielleicht löst die Maus bei mir bald die Schokobanane ab.
- Themen:
- Oktoberfest
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen