Lange Nacht der Musik mit 12.000 Besuchern

Nach der langen Pause haben am Samstag gut 60 Spielstätten an der Aktion teilgenommen.

München - Vom Konzerthaus über Theater, Bars, Kirchen bis zu Hotels: in Kombination mit Musik wirken besondere architektonische Schmuckstücke noch einmal ganz anders. Deshalb haben sich am Samstagabend viele Münchner mit Begeisterung für Musik per Shuttlebus durch die Stadt treiben lassen.

Für jeden Geschmack war etwas dabei

Die Orte der Langen Nacht der Musik waren unterschiedlich wie die Darbietungen. Von Klassik bis Pop war für jeden Geschmack eine Menge geboten.