Landtag: Wolfgang Heubisch tritt noch einmal an

Der 75-Jährige erklärt, nächstes Jahr wieder für die FDP kandidieren zu wollen.

München - Ex-Kunstminister Wolfgang Heubisch, dann 77, will nächstes Jahr noch einmal für den Landtag kandidieren. Heubisch, der zwischendurch auch für die FDP im Stadtrat saß, ist seit 2018 Landtags-Vizepräsident.

"Meine Partei hat mir so viel gegeben", sagte er am Donnerstag im Gespräch mit der AZ, "da möchte ich etwas zurückgeben." Heubisch sagte, bei seinen Themen - Wissenschaft, Kultur, Kunst - sei so viel zu tun, hier habe die Staatsregierung "eklatant versagt".

Heubisch startet mit 77 nochmal in den Wahlkampf

Für die FDP werde die Landtagswahl im kommenden Jahr eine sehr schwere Wahl, sagte Heubisch. "Da brauchen wir Leute, die ziehen bei der Bevölkerung." Wie Heubisch, meint Heubisch damit. "Ich hatte das mit Abstand beste Stimmkreis-Ergebnis aller FDPler in Bayern", verweist er auf die letzte Landtagswahl.

Mit 77 geht es also noch mal in den Wahlkampf. Können Sie nicht aufhören, Herr Heubisch? "Doch!", ruft er energisch ins Telefon. Mit 55 habe er das sogar schon einmal ganz konkret vorgehabt. Doch jetzt, da gibt es viel zu tun.