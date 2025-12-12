Kundgebung gegen rechts in München: Was die Veranstalter von Bayern fordern

Am Samstag findet auf dem Münchner Geschwister-Scholl-Platz eine Kundgebung gegen rechts statt. Die Veranstalter haben dabei eine klare Forderung an die bayerische Regierung.

Am Geschwister-Scholl-Platz findet am 13. Dezember eine Kundgebung gegen rechts statt. (Archivbild)

Im Rahmen bundesweiter Aktionen ruft das Bündnis PRÜF Bayern (steht für Prüfung Rettet Übrigens Freiheit) am Samstag, 13. Dezember 2025, um 14 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Münchner Geschwister-Scholl-Platz auf.

Das Bündnis fordert, dass Bayern sich beim Bundesrat dafür starkmachen soll, dass alle Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder gesichert rechtsextrem eingestuft werden, durch das Bundesverfassungsgericht überprüft werden soll.

Ex-Fastenprediger tritt auf

Einer der Redner auf der PRÜF-Bühne wird der Schauspieler und ehemalige Nockherberg-Fastenprediger Maxi Schafroth sein. Moderatorin der Kundgebung wird die Musikerin Kristina Paulini sein.

Da es sich um eine allgemeine PRÜF-Forderung handelt, bitten die Veranstalter im Vorfeld darum, dass bei der Kundgebung keine Schilder und/oder Flaggen für oder gegen einzelne konkrete Parteien gezeigt werden.