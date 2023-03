Kunden nach Karstadt-Aus in München bestürzt: "Wirklich ein Verlust!"

Der Karstadt am Münchner Bahnhof wird schon bald schließen. Am Tag der Verkündung hat sich die AZ vor Ort umgehört – und dabei mit traurigen Kunden gesprochen.

Auch in München am Bahnhofsplatz ist Schluss. Am Montag war die Filiale für die Verkündung der Hiobsbotschaft geschlossen.

München - Alle paar Minuten treten Leute vor die Tür, lesen den Zettel, schütteln den Kopf und ziehen wieder ab. Die einen wollten Ware umtauschen, andere bummeln oder Kaffee trinken.

Manche fotografieren die Ankündigung "Sehr geehrte Kunden, aufgrund einer Mitarbeiterversammlung bleibt unsere Filiale heute, am Montag, 13. März 2023 geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ihr Galeria Team München Bahnhof"

Hinweis für die Kunden – da konnte man schon ahnen, was das für die Zukunft der Filiale bedeutet. © Carmen Merckenschlager

Für viele ist der Karstadt am Bahnhof ein zentraler Treffpunkt

Da sei nur heute zu, erklärt ein Herr eine älteren Frau. Eine andere Passantin weiß, das der Karstadt bald dauerhaft schließen wird. "Das habe ich gerade in der U-Bahn gelesen. Jetzt wollte ich mal noch vorbeischauen. Ich habe nämlich noch einen Gutschein. Ob ich den noch einlösen kann?"

Zwischenzeitlich kommt ein Fernsehteam vorbei, dreht Schnittbilder von den geschlossenen Türen. Wieder kommen Einkaufswillige vorbei, fragen nach, ziehen unverrichteter Dinge wieder ab.

Blick auf den Karstadt am Münchner Hauptbahnhof. Die Filiale wird schließen. © imago/HRSchulz

Im AZ-Gespräch berichten viele von regelmäßigen Besuchen. Nicht nur zum Einkaufen sei der Karstadt eine Anlaufstelle für sie, auch geratscht wird hier: Ein zentraler Treffpunkt also. "Es gibt immer was zu schauen und tolle Pralinen. Ich komme einmal die Woche für ein Haferl Kaffee hierher. Manchmal gehe ich auch ins Restaurant. Die Lage ist so schön zentral", sagt eine Passantin. Eine andere sagt: "Das ist auf jeden Fall ein Verlust. Aber ein bisserl befürchtet habe ich das vorher schon."

Galeria Karstadt Kaufhof schließt eine Filiale in München

Am Montag gab der Warenhauskonzern bekannt, 52 der noch verbliebenen 129 Filialen in Deutschland zu schließen. In München ist das Haus am Hauptbahnhof betroffen, die anderen Filialen des Unternehmens (Marienplatz, Rotkreuzplatz, Schwabing, OEZ) bleiben erhalten.

Die Filiale am Bahnhofsplatz soll neben vielen anderen bereits zum 30. Juli 2023 geschlossen werden. Eine weitere Schließungswelle ist dann zum 31. Januar 2024 vorgesehen.

AZ-Umfrage: Wird Ihnen Galeria am Bahnhof fehlen?

Johann Glas (71): "Es ist Wahnsinn, was mittlerweile alles zumacht. Ich war einmal die Woche hier. War auch im Restaurant oder beim Kaffee trinken. Gerne habe ich auch mit den Mitarbeiterinnen geratscht. Aber die wussten auch nichts. Oder haben es mir nicht erzählt. Für die ist das natürlich schlimm. Ich frage mich, wie das weitergehen soll, wenn nach und nach alles in der Stadt zumacht."

© cs

Gertraud Kirschner (83): "Das ist hier so schön zentral gelegen. Zwei bis dreimal monatlich kam ich her und habe immer was mit nach Hause gebracht. Wenn hier zugemacht wird, ist das wirklich ein Verlust! Das war auch schon bei Hertie so. Da war ich auch immer gerne. Ich bin auch hier immer gerne hingekommen und habe Wolle zum Socken stricken gekauft. Ganz egal ob man Hosen, ein Pfandl oder andere Haushaltswaren gebraucht hat, hier hat man alles bekommen."

© cs

Mohammed Alnoure (57): "Das wäre schade. Ich komme einmal die Woche her. Es gibt gute Sachen und günstige Marken. In Zukunft werde ich dann wohl am Marienplatz bei Galeria einkaufen."