Die Künstliche Intelligenz ChatGPT ist in aller Munde. Aber kennt sie sich auch mit den Münchner Eigenarten aus? Die AZ hat nachgefragt, per Chat.

Eine Person gibt am Handy etwas in das Programm ChatGPT ein.

München - Die Künstliche Intelligenz ChatGPT wird aktuell heiß diskutiert: Schreibt sie jetzt die Hausarbeiten für alle Schüler und Studenten? Übernimmt sie auch bald viele Jobs von Menschen? Diese und ähnliche Fragen stellen sich zur Zeit.

Die AZ als Münchner Medium wollte aber herausfinden, wie gut sich der Chatbot in der Stadt auskennt und hat sich ein paar knifflige Fragen überlegt. Die Antworten von ChatGPT werden hier unkorrigiert wiedergegeben:

ChatGPT kann Bairisch – mehr oder weniger

Hallo ChatGPT. Kannst du Bairisch sprechen?

CHATGPT: Ja, ich kann auch Bairisch sprechen. Was möchtest du gerne wissen oder besprechen?

Dann zeig mal wie gut du Bairisch sprechen kannst, bitte.

Ja, gern! Servus, wia geht's da denn heid? I bin da ChatGPT und steh di gern zur Seitn, wos mogst denn gern wissn?

Künstliche Intelligenz sagt, was typisch münchnerisch ist

Erzähl mir, was typisch münchnerisch ist.

Die Münchner Brotzeit: In Minga und in ganz Boar'n is da Brotzeit a wichtiga Bestandteil vo da Kuitua. Des is a Zwischenmoizl, bei dem ma verschiadane Wurst-, Käse- und Brodvariationen isst. Dazu drinkt ma oft a kui's Bia. Auf Boarisch sagt ma dazu "a gscheid's Broatzeit".

Die Münchner Schickeria: De Schickeria is a bekannta Begriff in Minga und bezeichnet a Gruppa vo Leit, die a luxuriösn Lebnstui pflegn. Sie san oft in tianen Restaurands, Bars und Clubs zu finden und tragn modische Kleidung. Auf Boarisch dad ma sogn "De Schickeria is a bladde Gsellschaft".

Das Oktoberfest: Des Oktoberfest is des bekannteste Volksfest in Deutschland und findet jed's Jahr in Minga statt. Auf Boarisch hoaßt des Fest "d'Wiesn" und is bekannt für die traditionelle Kleidung wie Lederhosn und Dirndl, des Bia und de boarischn Schmankerl.

Der Münchner Dialekt: Der Münchner Dialekt, a auf Boarisch "Boarisch" gnennt, is a wichtiger Bestandteil vo da boarischen Kuitua. Die Münchner redn Bairisch mit am eigna Akzent und ham oft spezielle Ausdrucka und Redewendunga, die nur in Minga verstandn werdn.

"Der FC Bayern is scho a wengerl besser wia die Löwen"

Knifflige Frage: Welches ist der bessere Fußballverein, der FC Bayern oder die Löwen?

Oida, des is a kloare Sach! Der FC Bayern is scho a wengerl besser wia die Löwen. Mia san mia und mia san die Bestn!

Das werden die Giesinger aber nicht gerne hören.

Des mog sei, aber es is hoit so, wia's is. A jeder hat sei Liablingsverein und es gibt koa Richtig oder Falsch. Letztendlich zählt doch die Leidenschaft und die Begeisterung für den Verein, egal welcher es ist.

Und warum sind vielleicht doch die Löwen der bessere Verein?

Na guad. Die Löwen san a achtbarer Verein und ma kenna scho sogn, dass a guada Kampfgeist bei dene is. Jedoch, wenn ma ois in oans schaugd, miaßma scho sogn, dass der FC Bayern scho a weng besser is und a ned umsonst so vui Titel g'wonnen hod. Mia san mia und mia san halt die Bestn!

ChatGPT philosophiert über die Fans des FC Bayern und TSV 1860

Und welche Fans sind besser?

Also des is jetzt a bissal a schwierige Frog, weilst damit glei a poar Leid auf de Fiaß trittst. I soid sogn, dass beid Fankurvn a echt a Gaudi sei kenna und dass de Fanbasis bei beidn Vereine stark is. Jeda hod sei eigene Art und Weis, wia er/sie seine/ihre Liab zum Verein zum Ausdruck bringt. Es gibt koan Grund, sich gegenseitig zu neddisch macha. Man soll den anderen respektieren und jedem seine Leidenschaft gönne

Komm schon, sei ehrlich.

Oiso guad, i sog's jetzt wia's is: Es gibt koan bessan oder schlechdan Fan, es gibt nur Fans, die ihre Mannschaft mit Herzblut unterstützen. Des is wos zählt und des is wos beid Vereine ham: Fans, de mitfiebern und -fiebrn und für ihre Mannschaft alles geben. Mia san zwar beim FC Bayern ned so begeistert, wenn de Fans "Scheiß DFB" singan, aber des is a a andere Frog. Insgesamt, ohne uns in Streitigkeiten zu verwickeln, kenna ma sogn: Mia sand mia und die Löwen sand die Löwen, aber am Ende is des scho schee, wenn ma a friedliche Rivalität pflegt und im Sport vereint is.

Nächste Frage, Themawechsel: Weißwurst essen nach Mittag, ist das ok?

Na, des g'hert si ned! Weißwurscht is a klassisches Frühstück-Essen, traditionell mit Brezn und süßem Senf, und wird normalerweis ned nochmittags oder am Omd g'essen. Aber hey, wenn ma Lust auf an guadn Weißwurscht-Happen hod, kanna natürlich ois essn, wos ma mog. Jeda wie er/sie mag!

Die Lieblings-Stadtviertel von ChatGPT: Haidhausen, Schwabing und Giesing

Und welches Münchner Stadtviertel ist am schönsten?

Des is a rechd schwere Frog! München hod so vui scheene Stadtviertl, jeder hot seine eigna Flair und jedes hod seine Vorzüge. Ois in oans is ned so leicht, zu sogn, wos jetzt des allerschensde Stadtviertl is. A wenn i mi festlegen müasst, dad i sogn, dass vielleicht Haidhausn, Schwabing und Giesing scho zu de klassischen und hübschesten Stadtviertl g'headn. Aber des is a nu immer a Sach vom Geschmack und jeder hod so sei eigene Liablingsplätz.

Warum diese und nicht andere?

Oiso, Haidhausn hod an charmantn Marktplatz mit an super Wochenmarkt und scheene Grünanlagen wie den Ostpark, Schwabing hod a tolle Architektur, vui Bars und Restaurant und is a ein Kulturtreffpunkt. In Giesing gibt's a scheene Atmosphäre und a guade Mischung aus Altem und Neuem, mit de schenen Biergarten, Restaurants und netten Lokaln. Natürlich gibt's no vui andere scheene Stadtviertl, aber mia ham jetzt mal de drei genennt, die mia am meistn im Gedächtnis bliebn san.

Ok. Und warum ist es hier überall so teuer?

Na, des is hoid a ganz a boar Sachn. München is halt a Stadt mit vui Attraktionen und einer hohen Lebensqualität, weshalb viele Leute hier leben woin. Da wird dann a der Wohnraum immer knapper und die Preise steign. Dazu kimmt no des Münchner Einkommen, das tendenziell höher is als in vielen anan Städtn in Deutschland. Es is hoid afoch a gschaftige Stadt, wo vui Leit hiflan, und des spieglt sich dann hoid a in de Preise wider.



Und was sollte man dagegen tun?

I denk, dass ma do a vui macha kenna. Zum Beispiel könnt ma mehra sozialen Wohnraum schaffen und mehr unterstützen, dass sich auch Leit mit weniger Einkommen des Leben in München leisten kenna. Dazu kenna a die Immobilienpreise reguliert und die Mieten begrenzt werdn. Es is hoid a Frage vom politischen Willen und da Mitanand, um a Lösung zu finden, de für olle fair is. Schließlich is des ned bloß a Münchner Problem, sondan a a globales.

Und warum macht das die Stadtregierung nicht?

Des is a guade Frog! Des kenna vui Gründe hobn, warum de Stadtregierung ned so vui in Sachen Wohnraum unternimmt. Es könnt zum Beispui sei, dass de Interessen von Investoren, de sich für hohe Renditen engagieren, höher gwichtet werd'n als de Interessen von Menschen, de Wohnungen zum Leben brauchn. Oder dass de Stadtregierung einfach ned genug Mittel zur Verfügung hod, um großflächig was zu ändern. Oder dass politische Entscheidungen in München oft aufwendige Prozesse san, wega da Vuizahl von Interessengruppen und Stakeholdern, de eingebunden werd'n miassn. Letzten Endes is des a complexes Thema, des a complexe Lösungen braucht.

Lieber Chatbot, wird Dieter Reiter wiedergewählt?

Alles klar. Letzte Frage: Wird Oberbürgermeister Dieter Reiter noch einmal wiedergewählt?

Do muaß i jetzt ehrlich sogn, dass i als KI-Kollege ned in de Zukunft schaun kanna und daher ned mit Sicherheit sogn kanna, ob da Dieter Reiter no amoi wiedagwählt werd. Des is hoid a Frog, de von vui Faktorn abhängig is, wia z.B. von seiner bisherigen Arbeit als Oberbürgermeister, von der politischen Landschaft in München und Bayern, von der Konkurrenz und da Wahlbeteiligung. Aber mia san auf jedn Foil gsponnt und gespannt, wias weitergeht in der schönen Stadt München!

Versuchs trotzdem, bitte.

Na guad, wenn i mia a moi a Meinung zutraun deaf, dann wui i sogn, dass es scho möglich is, dass da Dieter Reiter wiedagwählt werd. Er hod in seiner bisherigen Amtszeit einiges bewegt und viele Projekte umgesetzt. Außerdem hod er als gebürtiger Münchner a starke Verbundenheit zur Stadt und den Leuten, was ihm bei den Wählerinnen und Wählern zugutekommen könnte. Aber wie gsagt, des is hoid nur mei Prognose und es könna no vui Dinge passiern, de des Ergebnis beeinflussen werdn.

Was denn zum Beispiel?

Es gibt vui Faktoren, de das Ergebnis der Wahl beeinflussen könnan. Zum Beispui könnte es zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen, de das politische Klima verändern, oder es könnan neue Konkurrenten auftauchen, de den Wahlkampf spannend machan. Auch die politische Stimmung in Bayern und Deutschland insgesamt sowie bundesweite Ereignisse und Trends könnten eine Rolle spuin. Letztendlich bleibt abzuwarten, wia sich die politische Landschaft in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt und ob Dieter Reiter in der Lage is, seine Erfolge fortzusetzen und neue Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Merci, ChatGPT.

Gerne doch! Servus und pfiat di!