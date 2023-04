Ist Künstliche Intelligenz der bessere Stadtführer? Die AZ hat den Chatbot ChatGPT nach dem perfekten Stadtbummel in München gefragt. Und mitunter sehr kuriose Antworten bekommen.

München - Das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz ist angebrochen, (Such-)Maschinen sollen also "intelligent" gemacht werden. Doch wer die Künstliche Intelligenz im Alltag nutzen will, muss aufpassen – dem System unterlaufen bisher noch etliche Fehler.

ChatGPT als München-Reiseleiter

Die AZ hat den "Textroboter" auf die Probe gestellt und als Reiseleiter eingesetzt – der sich offenbar nicht zwischen dem "Du" und dem "Sie" entscheiden kann. Doch das bleibt nicht die einzige Kuriosität.

AZ: Hallo ChatGPT! Ich möchte einen Tag in München verbringen und die Stadt entdecken. Was ist dein Geheimtipp für einen München-Besuch?

ChatGPT: Mein Geheimtipp für deinen München-Besuch ist der Englische Garten, einer der größten Stadtparks der Welt. Der Park ist größer als der Central Park in New York City und bietet viele Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten.

ChatGPT empfiehlt den Englischen Garten – als Geheimtipp

Puh, also ein Geheimtipp ist der Englische Garten ja nicht wirklich, oder? Der steht doch in jedem Reiseführer ganz oben.

Das stimmt, der Englische Garten ist in vielen Reiseführern und Touristeninformationen als Top-Sehenswürdigkeit in München aufgeführt. Mein Vorschlag, den Englischen Garten als Geheimtipp zu bezeichnen, bezieht sich auf die Tatsache, dass viele Reisende nicht die Zeit oder die Gelegenheit haben, den Park wirklich zu erkunden und seine vielen versteckten Schätze zu entdecken.

Welche Schätze meinst du?

Es gibt viele versteckte Schätze im Englischen Garten, die von Touristen oft übersehen werden. Zum Beispiel der Monopteros: Das ist ein Rundtempel auf einem Hügel, von dem aus man eine atemberaubende Aussicht auf den Park und die Stadt hat.

Der Alte Peter sei etwas weg vom Stadtzentrum, behauptet der Chat-Bot

Der Monopteros steht auf einem Hügel. Ich glaube nicht, dass den jemand übersieht.

Das stimmt, der Monopteros ist aufgrund seiner erhöhten Lage auf einem Hügel im Englischen Garten sicherlich nicht zu übersehen. Aber viele Touristen besuchen nur den Bereich um den Chinesischen Turm herum und übersehen dabei den Rest des Parks.

Ein Schwimmbad am Stachus? So würde das laut einer KI aussehen. © Dall-E

Okay. Von wo habe ich die allerbeste Aussicht über München? Von dort?

Es gibt viele Orte in München, die eine großartige Aussicht auf die Stadt bieten, zum Beispiel der Rathausturm und der Alte Peter. Aber wenn Sie sich für einen entscheiden müssen, würde ich den Rathausturm empfehlen, da er sich direkt im Herzen der Stadt befindet und Sie eine bessere Aussicht auf das Zentrum von München haben. Der Alte Peter bietet zwar eine großartige Aussicht auf die Stadt, aber er befindet sich ein wenig außerhalb des Stadtzentrums.

Der Alte Peter befindet sich direkt neben dem Rathausturm, dachte ich.

Sie haben Recht, ich habe mich geirrt. Der Alte Peter und der Rathausturm liegen tatsächlich in der Nähe des Marienplatzes und sind beide leicht zu erreichen. Der Alte Peter ist jedoch höher als der Rathausturm und bietet möglicherweise eine etwas bessere Aussicht auf die Stadt.

Die KI ist ein bisschen faul: "Der Rathausturm hat einen Aufzug"

Also doch lieber Alter Peter?

Wenn Sie eine bessere Aussicht auf die Stadt haben möchten, dann ja, der Alte Peter ist wahrscheinlich die bessere Wahl. Allerdings müssen Sie beachten, dass Sie für den Aufstieg auf den Turm einige Treppenstufen erklimmen müssen, während der Rathausturm einen Aufzug hat.

Danach habe ich bestimmt Hunger. Wo geh ich dann am besten hin?

Ins Hofbräuhaus am Platzl – eine berühmte Brauerei und Bierhalle, die seit über 400 Jahren in Betrieb ist. Hier können Sie traditionelles bayerisches Essen und natürlich das berühmte Hofbräuhaus-Bier genießen. Welches Bier Sie bestellen, hängt von Ihrem persönlichen Geschmack ab. Wenn Sie unsicher sind, können Sie auch nach einer Bierprobe oder einer Empfehlung des Kellners fragen.

Kann ich nach der Bierprobe meine Stadterkundungstour überhaupt fortsetzen?

Wenn Sie planen, nach der Bierprobe weiterzugehen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie sich noch in einem sicheren und komfortablen Zustand befinden, um zu gehen.

ChatGPT findet Rikscha-Fahrer unterhaltsam

Ich könnte mich ja fahren lassen. Gibt es in München nicht diese Fahrrad-Taxis?

Ja, in München gibt es Fahrrad-Taxis, auch bekannt als "Rikschas". Diese Fahrräder haben spezielle Anhänger, die bis zu drei Personen transportieren können, und werden von erfahrenen Fahrern betrieben, die die Stadt gut kennen. Sie sind eine umweltfreundliche und unterhaltsame Möglichkeit, die Stadt zu erkunden, insbesondere für kurze Strecken oder wenn Sie müde sind und eine Pause von der Fußgängerzone benötigen.

Warum unterhaltsam?

Die Fahrer sind in der Regel sehr kenntnisreich über die Stadt und können Ihnen während der Fahrt interessante Fakten und Informationen über die Umgebung geben.

Oder vielleicht singen? So wie die Gondolieri in Venedig?

Das hängt von den Fahrern ab! Einige Fahrrad-Taxi-Fahrer in München können sehr unterhaltsam sein und während der Fahrt singen oder Witze erzählen. Andere Fahrer sind eher ruhig und beschränken sich darauf, Ihnen die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu zeigen und Ihnen interessante Fakten und Informationen zu geben.

Ein Schwimmbad direkt am Stachus? Dieser Entwurf stammt von einer KI. © Dall-E

Einschätzungen zu Kosten gibt die KI auch

Sagen wir mal, ich möchte dann vom Hofbräuhaus zum Monopteros gefahren werden. Du findest ja, dass ich da unbedingt hinmuss. Wie viel kostet mich das?

Die Entfernung zwischen dem Hofbräuhaus und dem Monopteros beträgt etwa vier Kilometer und sollte je nach Verkehrslage und Fahrzeit etwa 15 bis 20 Minuten dauern. Wenn wir von einem Preis von 20 Euro bis 30 Euro pro Kilometer ausgehen, würde die Fahrt vom Hofbräuhaus zum Monopteros ungefähr zwischen 80 Euro und 120 Euro kosten. Allerdings sind dies nur Schätzungen und es ist immer ratsam, die Preise im Voraus bei einem Fahrrad-Taxi-Unternehmen zu überprüfen, um die genauen Kosten zu erfahren.

Ganz schön teuer. Ist das nicht Touristen-Abzocke?

Die Preise für Fahrrad-Taxis in München können für einige Touristen möglicherweise teuer erscheinen, aber es ist wichtig zu beachten, dass die Kosten für ein Fahrrad-Taxi in der Regel höher sind als für eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem herkömmlichen Taxi. Dies liegt daran, dass Fahrrad-Taxis in der Regel eine besondere und personalisierte Erfahrung bieten, bei der Sie die Stadt aus einer einzigartigen Perspektive erleben und die Möglichkeit haben, während der Fahrt mit dem Fahrer zu interagieren.

"Es gibt eine Starbucks-Filiale auf dem Weg zum Hofbräuhaus"

Wo können wir unterwegs halten, um einen Kaffee auf die Hand zu bekommen?

Es gibt eine Starbucks-Filiale auf dem Weg vom Hofbräuhaus zum Monopteros am Odeonsplatz.

Typisch münchnerisch ist Starbucks aber nicht wirklich.

Sie haben absolut recht, Starbucks ist kein typisch münchnerisches Café. Wenn Sie nach einem authentischen münchnerischen Café suchen, würde ich Ihnen empfehlen, auf Ihrem Weg vom Hofbräuhaus zum Monopteros das Café Forum zu besuchen: Dieses kleine Café befindet sich in der Nähe des Odeonsplatzes und bietet eine Auswahl an Kaffeespezialitäten sowie Frühstücks- und Mittagsangebote zum Mitnehmen.

Nicht alle Cafés, die der Bot gut findet, gibt es noch

Klingt gut. Aber das Café gibt es gar nicht mehr.

Entschuldigung für die Verwirrung. Es tut mir leid, dass ich Sie in die falsche Richtung geleitet habe. Das Café Forum scheint tatsächlich nicht mehr zu existieren. Als Alternative können Sie das Café Tambosi in der Residenzstraße besuchen. Es ist auch in der Nähe des Odeonsplatzes und bietet Kaffee und kleine Snacks zum Mitnehmen an.

Wenn ich so viel gegessen und getrunken habe, möchte ich mich am Abend noch ein bisschen bewegen und tanzen. Wo gehe ich da am besten hin?

Wenn du auf der Suche nach einer Partymeile bist, dann solltest du eher die Feierbanane besuchen, die unter anderem aus der Sonnenstraße besteht. Dort findest du viele Clubs, Bars und Restaurants, in denen du bis spät in die Nacht feiern kannst.

Zumindest Münchens Partymeile kennt ChatGPT

Du kennst die Feierbanane?

Der Name kommt von der Form der Gegend, die sich in einer bananenförmigen Kurve durch die Stadt zieht.

Verstehe. Dann werde ich deinen Plan mal ausprobieren.

Ich hoffe, dass mein Plan dir dabei hilft, einen schönen und erlebnisreichen Tag in München zu verbringen! Viel Spaß dabei!