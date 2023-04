Alt-OB stand in Schlange fürs 49-Euro-Ticket: Münchner grantelt wegen Christian Ude

Die Schlange für den Kauf des 49-Euro-Tickets ist groß, da gehen auch schon mal die Emotionen hoch: Auch Münchens ehemaliger Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) hat sich am Dienstag eins der begehrten Tickets gekauft – und wurde dabei prompt erkannt.

Die Schlange fürs 49-Euro-Ticket am Dienstag am Marienplatz.

München - "Ewig lang" war die Schlange am Dienstag offenbar am Marienplatz, wie Münchens früherer Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) auf Facebook schreibt und mit einem Bild eindrücklich zeigt. Auch der ehemalige Münchner Spitzenpolitiker war sich nicht zu schade dafür, sich für ein 49-Euro-Ticket höchstpersönlich ins Getümmel zu stürzen – so wie viele andere auch an besagtem Tag.

49-Euro-Ticket: Ude steht am Marienplatz an

Dass allerdings auch ehemalige Oberbürgermeister gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, scheint doch den einen oder anderen Münchner zu erstaunen: "Aha, der Alt-OB braucht auch so ein Ticket", soll ein "alter Münchner" kommentiert haben, als er Ude bemerkt hatte. So schreibt es Ude in seinem Facebook-Post – und hat damit schon über 2.000 Likes kassiert.

"Alt-OB": Ein diskriminierender Ausdruck?

Viel eindrücklicher fand Ude aber offenbar die Begleitung des Mannes, die diesen prompt zurechtwies: "Geh weida", soll sie gesagt haben, "so wos sogt ma doch ned!". Worauf sich dann zwischen den beiden eine Diskussion darüber entspann, ob die Bezeichnung "Alt-OB" als diskriminierend gewertet werden müsse oder nicht.

Einig wurden sie sich laut Ude dann nicht mehr, aber seine Sympathien waren klar verteilt: "Ich fand grantelnde Frauen schon immer sehr charmant und liebenswert", resümiert der ehemalige Oberbürgermeister Münchens.