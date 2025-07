Kostenlos, aber nicht umsonst: Geldbeutelschonende AZ-Tipps zum Wochenende

Etliche Veranstaltungen finden am Wochenende statt. Die Auswahl ist nicht leicht. Die AZ hat deshalb ein paar Tipps zusammengestellt. Das Tolle daran: Alle sind kostenlos.

An einem Sommerwochenende in München hat man meist ja die Qual der Wahl und einen vollen Terminkalender: Freunde haben zum Grillen eingeladen, ein Geburtstag an der Isar wird gefeiert oder der Badeausflug wird einfach bis in den Abend ausgedehnt. Recht so.

Schließlich ist der Sommer für ganz viele Münchnerinnen und Münchner die schönste Jahreszeit. Zu Recht, findet auch die AZ. Unsere ohnehin so lebenswerte Stadt zeigt sich dann nämlich von ihrer wirklich schönsten Seite; ob bei einer Maß im Lieblingsbiergarten, mit einem Picknick in den Isarauen oder beim Sonnenbaden im Englischen Garten. Aber nicht nur da! Die vielen Veranstaltungen machen das Sommergefühl perfekt und ein – wie immer viel zu kurzes – Wochenende kann sich da schon mal nach Urlaub anfühlen.

Flohmarkt, Tollwood und Wild-West-Gefühl

Doch die Auswahl an Events, Konzerten und Ausstellungen ist schier riesig. Damit die Entscheidung der Wochenendplanung nicht plötzlich in Stress ausartet, haben wir in der AZ gleich mehrere, ganz unterschiedliche Tipps für Sie, liebe Leserinnen und Leser, gesammelt. Ob beim Strawanzen und Staunen auf dem Tollwood (Samstag/Sonntag von 11 -1 Uhr), beim Wild-West-Gefühl an der Floßlände oder ganz gemütlich beim Schmökern auf den verschiedenen Flohmärkten. Und das Beste daran: All diese Veranstaltungen kosten keinen Eintritt.

Die AZ wünscht Ihnen viel Spaß und ein erholsames Wochenende!

Gemütlich aufs Magdalenenfest

München kann Volksfest, das ist klar. Weltbekannt für die Wiesn, bei Einheimischen beliebt für die gemütliche Auer Dult. Wer es noch ein bisschen beschaulicher mag, den Duft von Mandeln liebt und sich gerne mit Volksfestflair umgibt, sollte unbedingt beim Magdalenenfest vorbei schauen.

Das beschauliche Festl gehört zu den ganz kleinen seiner Art und ist gerade deshalb so beliebt – und manchen Einheimischen gar nicht bekannt. Dabei reicht die Tradition des Festes bis ins 18. Jahrhundert zurück.

Rund um die Magdalenenklause – das ist der dritte Pavillon im Park des Schlosses Nymphenburg – entstand nach dem Bau (1725-1728) ein Wallfahrtsort, der jedes Jahr zum Namenstag von Maria Magdalena (22. Juli) für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Erst 1790 wurde der Park komplett für alle geöffnet.

So entwickelte sich rund um die Magdalenenklause das gleichnamige Volksfest. Laut der Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller wurde das Fest schließlich 1958 in den Königlichen Hirschgarten verlegt, wo es heute noch stattfindet – übrigens das einzige, das noch komplett auf einer Wiese stattfindet.

Geboten sind die Klassiker: Schieß- und Wurfbuden, verschiedenste Standl, Fahrgeschäfte für Kinder, herzhafte Schmankerl und ein historisches Kettenkarussell. Das kostet freilich ein paar Euro, aber das Volksfest-Flair gibt´s natürlich kostenlos.

Noch bis 20. Juli, tägl. von 11 bis 22 Uhr im Hirschgarten, direkt am Biergarten

Museums-Sommerfest

So herrschaftlich steht es da: das Bayerische Nationalmuseum – seit 125 Jahren in der Prinzregentenstraße. Gegründet wurde es aber bereits vor 170 Jahren. Diese beiden Geburtstage nimmt das Museum zum Anlass für ein Sommerfest.

Bei freiem Eintritt erwarten die Besucher exklusive Kurzführungen (z.B. mit dem Titel "Von Hausröcken und Hofroben“) zu sonst verborgenen Museumsschätzen, Mitmachaktionen und Musik. Außerdem findet ein Buchverkauf statt.

Restaurierungen und Handwerk werden von Fachleuten anschaulich präsentiert, wie zum Beispiel Porzellanmalerei oder Glasgravur. Kinder können sich zum Beispiel als Ritter verkleiden lassen.

Sonntag, 11 bis 16 Uhr, Prinzregentenstraße 3. Das vollständige Programm unter: . Eintritt frei

Feilschen, stöbern, trödeln

Sommer ist Hofflohmarkt-Zeit: Diesen Samstag öffnen die Hinterhöfe, Gärten und Garagen in Hadern ihre Tore für Neugierige und Stöberwütige. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können über 300 Orte erkundet werden.

Und selbst wer gar nichts kaufen mag, kann sich dem Charme der Hofflohmärkte selten entziehen. Egal in welchem Viertel, die Stimmung ist stets gelöst und freundschaftlich. Also nichts wie auf nach Hadern. Alle Stationen sind unter zu finden. Wer lieber im großen Stil nach Schnäppchen sucht, hat am Samstag von 6 bis 15 Uhr die Gelegenheit beim Flohmarkt in Riem.

Paul-Henri-Spaak-Straße, 81829 München, mit der U-Bahn: U2 Haltestelle Messestadt Ost

Auch auf dem Trabrenngelände in Daglfing kann man am Samstag von 6 bis 16 Uhr wieder von Standl zu Standl schlendern, feilschen und trödeln. Neben klassischer Flohmarktware, Babysachen und Kinderspielzeug finden sich hier vor allem Antiquitäten und Raritäten, spätestens im Antiquitätenhaus.

Flohmarkt Daglfing, Burgauerstraße 1

Auf zehn Jahre Bellevue di Monaco

Was mit einer Protestbewegung und Gorillamasken begann, wurde zu einem wichtigen sozialen Treffpunkt in München: Vor zehn Jahren wurde die Sozialgenossenschaft Bellevue di Monaco gegründet (AZ berichtete) – und das gilt es am Sonntag zu feiern!

Um 15 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit einem Grußwort die große Party. Um 16 Uhr geht es weiter mit Musik und Tanz: Auf der Bühne stehen unter anderem Dreiviertelblut, die "folklorefreie Volksmusikband“ um Gerd Baumann und Sebastian Horn und die Aktivistin und Rapperin Gündalein zusammen mit der Rap Academy des Bellevue. Hip-Hop gibt es mit Queen Lizzy und Waseem.

Dazu legen verschiedene DJs auf – etwa DJ Emilie Gendron, es gibt eine Darbietung der Bellevue-Theatergruppe und einige Überraschungsgäste. Auch für die Kleinsten gibt es ein Kinderprogramm, Infostände und Filmvorführungen.

Auf dem Dach des Bellevue, wo sonst fleißig gekickt wird, wird getanzt – aber ganz leise, bei der Silent Disco. Essen und Trinken ist freilich auch geboten. Sonntag, 15-22 Uhr.

Müllerstr. 2. Weitere Informationen unter:

Zu Gast bei den Cowboys

Fest im Sattel durch die Prärie reiten, Banjoklänge im Hintergrund und die Aussicht auf einen Whiskey im Saloon: Ob es bei echten Cowboys wirklich so romantisch zuging, sei dahingestellt. Romantisches Western-Gefühl existiert auf jeden Fall an der Floßlände: beim Cowboy Club München 1913.

Seit über 100 Jahren Anlaufpunkt für Westernfans und Cowgirls – und dieses Wochenende auch für Neugierige beim Tag der offenen Tür. Der Verein zeigt gleich an zwei Tagen, was es bedeutet, ein Münchner Cowboy zu sein. Geboten sind Live-Musik, Kinderprogramm und Show-Einlagen. Es wird Cancan getanzt und rund um den Wilden Westen informiert. Auch ein kleines Museum gibt es, einen Saloon sowieso.

Zu essen gibt es freilich Rustikales – ganz nach Cowboyart: Western-Burger vom Holzkohlegrill oder Chili über dem Lagerfeuer gekocht.

Wer schon immer mal Wild-West-Luft nahe der Isar schnuppern wollte, hat dieses Wochenende eine wunderbare Gelegenheit. Also Howdy, und nichts wie an die Floßlände.

Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Zentralländstraße 37, 81379 München. Der Eintritt ist frei.