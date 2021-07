Konzerte, Kino oder Flohmarkt: Das kann man am Wochenende in München unternehmen

Das Wochenende steht vor der Tür und wer nicht gerade zum Wandern ins Umland flüchtet, findet auch in München zahlreichen Möglichkeiten für unterhaltsame Unternehmungen. Die AZ hat ein paar Vorschläge zusammengestellt.

Am Wochenende finden in München wieder zahlreiche Flohmärkte statt.

München - Egal ob Schlendern über Flohmärkte oder das Tollwood, ein Film im Open-Air-Kino oder klassische Oper im Nationaltheater – das Leben kehrt in die Stadt zurück und an diesem Wochenende ist in München jede Menge geboten. Eine kleine Auswahl der AZ:

Oper für alle

Wo: Im Nationaltheater (wegen Wetterprognosen kein Open Air am Marstallplatz)

Wann: 17. Juli, von 19.30 bis 22.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr)

Was: Festspiel-Konzert von Guiseppe Verdis "Aida" unter Leitung von Zubin Mehta

Weitere Infos und was es wegen Corona zu beachten gilt, finden Sie .

Tollwood-Festival

Wo: Olympiapark Süd

Wann: noch bis 22. August (werktags 15 bis 24 Uhr, am Wochenende 11 bis 24 Uhr)

Was: Kunsthandwerk, Gastronomie und Livemusik

Weitere Infos und was es wegen Corona zu beachten gilt, finden Sie .

Kino am Olympiasee

Wo: direkt neben der Olympia-Schwimmhalle

Wann: noch bis 24. Juli

Was: Samstag: "The Lion King" (17 Uhr) und "Bohemian Rhapsody" (20.30 Uhr), Sonntag: "Gott, Du kannst ein Arsch sein!" (20.30 Uhr). Die Vorführungen finden bei jedem Wetter statt.

Weitere Infos und was es wegen Corona zu beachten gilt, finden Sie .

Kino, Mond & Sterne

Wo: im Westpark (Nähe Westsee)

Wann: noch bis 3. September, Beginn jeweils 21.15 Uhr, Einlass ab 20 Uhr

Was: Samstag: "Mamma Mia", Sonntag: "Verplant" (Beginn jeweils 21.15 Uhr, Einlass ab 20 Uhr)

Weitere Infos und was es wegen Corona zu beachten gilt, finden Sie .

Magdalenenfest im Nymphenburger Hirschgarten

Wo: Im Hirschgarten, direkt am Biergarten

Wann: noch bis 18. Juli von 11 bis 22 Uhr

Was: Für die Kleinen stehen Fahrgeschäfte und Buden bereit, die Erwachsenen können sich im Biergarten entspannen.

Weitere Infos und was es wegen Corona zu beachten gilt, finden Sie .

Bayerns größter Flohmarkt in München-Riem

Wo: De-Gasperi-Bogen in München-Riem

Wann: 17. Juli, von 6 bis 16 Uhr

Was: Kleidung und Spielzeug über Bücher und CDs bis hin zu antiken Waren auf 75.000 m²

Weitere Infos und was es wegen Corona zu beachten gilt, finden Sie .

Flohmarkt im Olympiapark

Wo: Parkharfe im Olympiapark

Wann: 17. Juli, von 7 bis 16 Uhr

Was: Laut Organisator BRK dürfen alle Waren angeboten werden, "die in einem Haushalt üblich sind oder sich im Laufe der Zeit zuhause angesammelt haben".

Weitere Infos und was es wegen Corona zu beachten gilt, finden Sie .

Hofflohmärkte in Laim und Pasing

Wo: An verschiedenen Hinterhöfen und Gärten in Laim und Pasing

Wann: 17. Juli, von 10 bis 16 Uhr (die Hofflohmärkte finden bei jedem Wetter statt)

Was: Was man auf Flohmärkten halt so findet (kein gewerblicher Verkauf)

Weitere Infos und was es wegen Corona zu beachten gilt, finden Sie .

Neben diesen Vorschlägen gibt es natürlich noch viele weitere Möglichkeiten in München, darunter zahlreiche Museen und Biergärten und auch der Tierpark Hellabrunn darf wieder Besucher empfangen.