Open-Air-Kinos in München: 6 Orte für Filme unter freiem Himmel

Die Kinos öffnen wieder – sowohl drinnen als auch draußen. Wir zeigen Ihnen sechs Open-Air-Kinos in und um München sowie Infos zu Öffnungszeiten, Ticketpreisen, Anfahrt und mehr.

München – Wer an lauen Sommernächten nicht auf Kinofilme verzichten möchte, kann es sich beim Open-Air-Kino auch draußen gemütlich machen. AZ zeigt Ihnen sechs Orte, an denen Sie Filme unter freiem Himmel genießen können.

Pop-Up-Sommerkino an der HFF

Im Innenhof der Hochschule für Film und Fernsehen mitten im Kunstareal entsteht 2021 erstmals ein Pop-up Kino für sechs Wochen – samt Nachtbiergarten mit Musik, Cocktails, Kaffee und regionalem Low Carb Food. Ab 18 Uhr ist Einlass, der Hauptfilm beginnt etwa um 21.15 Uhr je nach Sonnenuntergang. Das Programm ist eher alternativ: Spielfilme, Kurzfilme, Dokumentationen und Serien sind zu sehen.

Öffnungszeitraum : 01. Juli bis 15. August (Seriencamp Festival von 11. bis 15. Juli)

: 01. Juli bis 15. August (Seriencamp Festival von 11. bis 15. Juli) Ticketpreise : unterschiedlich, teils gratis

Bernd-Eichinger-Platz 1

80333 München

U2 bis Königsplatz

Tram 27 /28 bis Karolinenplatz

Bus 100 bis Pinakotheken

Kino, Mond & Sterne im Westpark

Die Naturstein-Arena direkt an der Seebühne des Westpark bietet Arthouse-Kino für Filmliebhaber. Kissen und Isomatten sollten selbst mitgebracht werden. Öffnet zwischen 19 und 20 Uhr, der Hauptfilm beginnt um 21.30 Uhr, im September dann bereits um 20.30 Uhr.

Öffnungszeitraum : 01. Juli bis 02. September

: 01. Juli bis 02. September Ticketpreise : ab 11,90 Euro

Kino, Mond & Sterne auf der Seebühne

Westendstraße 300

81377 München

U6 bis Westpark,Tram18 bis Stegener Weg

MetroBus 51 bis Ammerseestraße

StadtBus 133 bis Hinterbärenbadstrasse

Kino am Olympiasee

Das Kino am Olympiasee ist europaweit das einzige Open-Air-Kino mit 3-D-Leinwand. Gezeigt werden teils englischen Filme in OV. Decken, Schirme und Liegestühle für ein oder zwei Personen können vor Ort ausgeliehen werden – und sind derzeit in einem Abstand von 1,50 Metern platziert. Special: Am Sonntag (04. Juli) wird hier der Kinder-Medienpreis im Rahmen des Filmfestes verliehen. Der Biergarten mit kalten Schmakerln ist ab 19 Uhr geöffnet, das Hauptprogramm beginnt um 21.30 Uhr.

Öffnungszeitraum : 01. Juli bis 21. August

: 01. Juli bis 21. August Ticketpreise : ab 11 Euro

Olympiasee

Spiridon-Louis-Ring

80809 München

U3 Olympiapark

Frischluftkino im EineWeltHaus

Auf der Terrasse des EineWeltHauses werden Filme aus aller Welt gezeigt – am kommenden Freitag (09. Juli) zum Beispiel das Coming-of-Age-Epos "Future Drei". Bei Regen geht's nach drinnen.

Öffnungszeitraum : 02. Juli bis 03. September

: 02. Juli bis 03. September Ticketpreise : Der Eintritt ist frei - Spenden sind erwünscht.

EineWeltHaus München

Schwanthalerstr. 80

80336 München

U4/U5 bis Theresienwiese

U4/U5 (oder die meisten S-Bahn-Linien) bis Hauptbahnhof

Hinterhof-Kino am Bürgerhaus

Auf der Freifläche hinter dem Bürgerhaus in Unterföhring entstand im letzten Jahr ein kleines, aber feines Open-Air-Kino. In diesem Jahr sind unter anderem Biopics zu Elton John und Marie Curie zu sehen.

Öffnungszeitraum : 2. bis 4. Juli und 20. bis 22. August

: 2. bis 4. Juli und 20. bis 22. August Ticketpreise : 5 Euro

Bürgerhaus

Münchner Str. 65

85774 Unterföhring

S8 bis Haltestelle Unterföhring

15. Fünf-Seen-Filmfestival 2021

Wer eine längere S-Bahnfahrt nicht scheut, kann beim Fünf-Seen-Filmfestival Filme direkt am Wasser mit Seeblick genießen. Über 100 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme werden an den Standorten Starnberg, Gauting, Schloss Seefeld und Weßling gezeigt. Die Vorführungen beginnen mit Einbruch der Dunkelheit.