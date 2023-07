Securitys schmeißen hin – Konzertabbruch: Riesen-Ärger beim Rolling Loud Festival in München

Von 7. bis 9. Juli geben sich beim Rolling Loud-Festival in München die Hiphop-Stars die Klinke in die Hand. Am ersten Abend eskaliert die Situation vor der zweiten Bühne.

08. Juli 2023 - 16:23 Uhr | AZ

Impressionen vom Rolling Loud Festival in Miami. © Rolling Loud/baeth

München - Wizkid, Kendrick Lamar und Travis Scott heißen die Hauptacts des "Rolling Loud"-Hiphop-Festivals, das heuer zum ersten Mal in München auf dem Messegelände stattfindet. Gleich am ersten Abend sorgen jedoch unschöne Szenen für Diskussionen – und viel Ärger in den Kommentarspalten des "Rolling Loud"-Instagram-Kanals. Steinwürfe und Konzertabbruch: Der Freitag am Rolling Loud Festival Mehrmals unterbrochen wurde zunächst auf der sogenannten "Snipes-Stage" der Auftritt des US-Künstlers "Sheck Wes". Nach ihm sollte der deutsche Hauptact "Ufo361" auftreten, den sich offenbar sehr viele Besucher anschauen wollten. Für die Securitys laut Berichten wohl zu viele, es sollen chaotische Zustände geherrscht haben. Nach rund einer Viertelstunde wurde das Konzert von "Sheck Wes" zum ersten Mal unterbrochen, weil es offenbar einer Person im Publikum nicht mehr gut ging. Securitys besprachen auf der Bühne mit dem Künstler das weitere Vorgehen. Der wiederum ermahnte sie, nicht über die Absperrungen zu klettern, weil dann zu viele Zuschauer vor der Bühne seien. Das ging über mehrere Minuten. Während die Musik ausblieb und sich Securitys auf der Bühne aufhielten, heizte der Rapper mit einem Freestyle-Rap das Publikum weiter an. Nach "Sheck Wes": Konzertabbruch am ersten Abend Nach einer halben Stunde wurde das Konzert erneut unterbrochen und die Veranstalter diskutierten mit den Künstlern auf der Bühne. Da schien dann die Stimmung langsam zu kippen, es waren vermehrt Buhrufe und Pfiffe aus dem Publikum zu hören und auch der Künstler beschwerte sich lautstark, weil er sein Konzert nicht weiterführen durfte. Das sei ihm in seiner ganzen Karriere noch nie passiert, sagte er zum Publikum und verwarf die Arme. Nach einer mehrminütigen Unterbrechung kam der Künstler noch einmal sichtlich genervt auf die Bühne. Die Musik blieb nach wie vor aus, aber der Rapper heizte einfach nur über sein Mikrofon Acapella das Publikum weiter an. Zu dem Zeitpunkt wurden auch im Publikum Bengalos gezündet. Nach dieser letzten Unterbrechung durfte der Künstler nochmal zwei Lieder spielen, dann warSchluss. Das Problem: Einerseits wollten offenbar sehr viele Zuschauer nahe an die Bühne heran. außerdem auch davon, dass viele Zuschauer durch den großen Andrang an die Absperrungen gepresst wurden und dann versucht haben, wieder aus dem Gedränge zu flüchten, "mit Angstschweiß im Gesicht". Dann entschieden die Organisatoren, die Konzerte auf dieser Bühne für den Abend abzubrechen. Nach Angaben mehrerer Besucher sei dies nach Rücksprache mit der Polizei entschieden worden. Neun Security-Mitarbeiter sollen verletzt worden sein durch Steine, die Besucher geworfen haben. Besucher des Festivals berichten der AZ davon, dass auf dem ganzen Gelände "tennisballgroße Steine" herumliegen würden. Das "Rolling Loud Media Center" des Veranstalters Live Nation teilte noch am Freitag mit, die Bühne werde am Samstag wieder planmäßig bespielt. "Wir arbeiten daran, die beiden Acts, die nicht spielen konnten (darunter "Ufo361"), im Laufe des Wochenendes auftreten zu lassen". Nach Steinwürfen schmeißen 65 Securitys hin Wie die Polizei nun auf AZ-Anfrage mitteilt, wurde das Konzert schlussendlich abgebrochen, weil ein Subunternehmer seine 65 vor Ort arbeitenden Ordner abgezogen hat, weil das Risiko für sie zu hoch gewesen sei. Es habe "aufgrund der hohen Ordnerpräsenz" eine aggressive Stimmung im Publikum geherrscht und es seien Steine und Flaschen geflogen. Die haben neun Securitys leicht verletzt. Im Verlauf des Konzerts von "Sheck Wes" auf der kleineren "Snipes-Stage" sei es zu einer Überfüllung gekommen, so ein Sprecher der Münchner Polizei. Wegen dem Gerangel hätten auch Zuschauer auf dem Boden gelegen. Die Organisatoren des Festivals hätten dann versucht, den Ordnungsdienst zu verstärken – offenbar sehr zum Missfallen der Zuschauer. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Als diese Ordner dann gefehlt hatten, wurde die Situation vor Ort erst recht brenzlig. In Absprache mit der Polizei, Rettungskräften und den Veranstaltern habe dann schließlich das Kreisverwaltungsreferat (KVR) entschieden, dass die Konzerte am Freitag auf dieser Bühne nicht mehr stattfinden können. Das KVR war am Samstag für eine Anfrage nicht erreichbar. Das Rolling Loud Festival auf dem Messegelände wird von der Konzertagentur "Live Nation" in Kooperation mit der "Leutgeb Entertainment Group" organisiert, die schon vergangenen Sommer die Großkonzerte von Robbie Williams, Helene Fischer und Andreas Gabalier organisiert hatten. Schon damals waren viele Konzertbesucher unzufrieden. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) empfiehlt dazu Folgendes: Das Messegelände ist über die U2 mit der Innenstadt verbunden. Sie fährt zwischen Feldmoching und Messestadt Ost im Zehnminutentakt – abends nach Veranstaltungsende sogar noch öfter.

Die U7 und U8 fahren Freitag, Samstag und Sonntag im 10-Minuten-Takt zur Messestadt und zurück.

Bei der Anreise sind sowohl Messestadt West und Messestadt Ost geeignete Haltestellen (Ost liegt allerdings näher). Für die Rückfahrt werden die Festivalbesucher aber nur zur Messestadt Ost geleitet.

