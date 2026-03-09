AZ-Plus

Wahl in München: Das ist das Ergebnis der OB-Wahl

Wie hat München bei der OB-Wahl 2026 abgestimmt? Die AZ gibt Ihnen den Überblick.
So hat München bei der Kommunalwahl 2026 gewählt.
Die Stimmen sind abgegeben, die Auszählung für die OB-Wahl ist beendet. Wer führt künftig das Rathaus in München? Am ersten Wahlsonntag hat sich das noch nicht entschieden. CSU-Kandidat Clemens Baumgärtner ist weit abgeschlagen, der amtierende OB Dieter Reiter (SPD) muss gegen seinen Herausforderer Dominik Krause (Grüne) am 22. März noch einmal in die Stichwahl.

Weitere vorläufige Ergebnisse und alle aktuellen Entwicklungen zur Kommunalwahl in München:

Wahl zum Oberbürgermeister in München

  meingottwalter vor 2 Stunden

    München steuert weiterhin auf schlechte Zeiten zu.

  Newi83 vor 21 Minuten
    Antwort auf Kommentar von meingottwalter

    Bei Ihnen sind ja immer schlechte Zeiten!

  Himbeer-Toni vor 20 Minuten
    Antwort auf Kommentar von meingottwalter

    Bunt-Weltoffen, und Plätze zum flanieren und verweilen sind die Zukunft.
    Irgendwer wird schon den maroden Stadtsäckel auffüllen.

