Stadtratswahl in München: So hat Ihr Bezirk gewählt

Wie hat München bei der Kommunalwahl 2026 abgestimmt, welcher Stadtbezirk hat welcher Partei die meisten Stimmen gegeben? Die AZ gibt einen Überblick.
So hat München bei der Kommunalwahl 2026 gewählt.
AZ So hat München bei der Kommunalwahl 2026 gewählt.
Die Stimmen zur Stadtratswahl München sind abgegeben, die Auszählung läuft. Erste Trends zeichnen sich bereits jetzt ab. Die Resultate der Einzelstimmen soll es am Montag ab 17 Uhr geben. Das Endergebnis ist für Mittwoch (11. März) angekündigt.

Vorläufige Ergebnisse und alle aktuellen Entwicklungen zur Kommunalwahl in München sehen Sie hier:

Stadtratswahl München (Zwischenergebnis)

So hat Ihr Stadtbezirk bei der Stadtratswahl gewählt

So hat München gesamt gewählt (Endergebnis ist für Mittwoch angesagt)

5 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 12 Minuten / Bewertung:

    In meinem Stadtbezirk wurde noch "normal" gewählt, nicht so wie in Schwabing-West.

    Antworten
  • Chris_1860 vor 9 Stunden / Bewertung:

    Unser Allach-Untermenzing wählte vorbildlich.

    Antworten
  • doket vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Chris_1860

    Also Schwarz/Grün

    Antworten
