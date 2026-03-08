AZ-Plus

OB-Wahl in München: Das sind die vorläufigen Ergebnisse

Wie hat München bei der Kommunalwahl 2026 abgestimmt, welcher Stadtbezirk hat welcher Partei am meisten Stimmen gegeben? Die AZ gibt einen Überblick.
AZ |
So hat München bei der Kommunalwahl 2026 gewählt.
AZ So hat München bei der Kommunalwahl 2026 gewählt.
Die Stimmen sind abgegeben, die Auszählung läuft: In München entscheidet sich heute, wer künftig das Rathaus führt. Bleibt Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) Oberbürgermeister – wie schlagen sich seine Herausforderer Dominik Krause (Grüne) und Clemens Baumgärtner (CSU)? Der Wahltag verspricht Spannung, erste Trends zeichnen sich bereits ab. Vorläufige Ergebnisse und alle aktuellen Entwicklungen zur Kommunalwahl in München: 

Wahl zum Oberbürgermeister in München

So hat Ihr Stadtbezirk gewählt (noch keine Ergebnisse) 

  • Laim
  • Feldmoching-Hasenbergl
  • Allach-Untermenzing
  • Aubing-Lochhausen-Langwied
  • Pasing-Obermenzing
  • Hadern
  • Thalk-Obers-Forst-Fürst-Solln
  • Untergiesing-Harlaching
  • Obergiesing-Fasangarten
  • Ramersdorf-Perlach
  • Trudering-Riem
  • Berg am Laim
  • Bogenhausen
  • Schwabing-Freimann
  • Milbertshofen-Am Hart
  • Moosach
  • Neuhausen-Nymphenburg
  • Schwanthalerhöhe
  • Sendling-Westpark
  • Sendling
  • Au-Haidhausen
  • Schwabing-West
  • Maxvorstadt
  • Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
  • Altstadt-Lehel

So hat München gesamt gewählt (aktuell wird noch ausgezählt)

