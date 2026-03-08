Kommunalwahl 2026: Münchner OB-Wahl: Beteiligung bei 44,1 Prozent am frühen Nachmittag

Oberbürgermeister, Stadtrat und Bezirksausschüsse: Am Sonntag wählen die Münchnerinnen und Münchner, wer sie in den nächsten sechs Jahren politisch vertreten wird. Die AZ hält Sie in diesem Artikel aktuell auf dem Laufenden zu Resultaten, politischen Entwicklungen und interessanten Hintergründen.

Bis 13.30 Uhr haben sich 41,8 Prozent an der Wahl zum Münchner Oberbürgermeister beteiligt.

+++ Münchner OB-Wahl: Beteiligung bei 44,1 Prozent am frühen Nachmittag +++

14.40 Uhr: Die Wahlbeteiligung zur Wahl des Münchner Oberbürgermeisters lag um 14.30 Uhr bei 44,1 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl vor sechs Jahren lag sie zu diesem Zeitpunkt bei 43,1 Prozent.

Bei der Bundestagswahl 2025 lag die Wahlbeteiligung in München um 14.30 Uhr mit 72,5 Prozent deutlich höher.

+++ Über 340.000 Briefwahlunterlagen beantragt +++

14.38 Uhr: Bis Sonntag wurden 340.092 Anträge auf Briefwahlunterlagen gestellt, davon 306.424 online, von den Online-Anträgen 229.226 mit QR-Code. Die übrigen Anträge sind per Post oder im Parteiverkehr eingegangen.

Die Briefwahlauszählung findet an zwei Standorten statt: MOC (Freimann) und Messe München (Riem).

+++ In Bogenhausen wird zum Nachmittag der Andrang größer +++

13.52 Uhr: Etwa 150 Wahlberechtigte haben bis 13 Uhr in der Berufsschule am Bogenhauser Kirchplatz ihre Stimmen abgegeben. Während es über die Mittagszeit etwas ruhig war, ist am frühen Nachmittag wieder mehr Andrang.

Ruhiger Morgen an der Berufsschule am Bogenhauser Kirchplatz, erst am frühen Nachmittag wurde der Andrang höher. © Nina Job

+++ Vorwurf: Half Staatskanzlei der CSU im Kommunalwahlkampf? +++

13.43 Uhr: Wurden in Bayerns Staatskanzlei unter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Regierungs- und Parteiamt vermischt? Dieser Frage wollen Grüne und SPD im Landtag nachgehen. Anlass ist der Vorwurf, Mitarbeiter der Staatskanzlei hätten eine Wahlkampfveranstaltung mit Söder und dem Münchner Oberbürgermeisterkandidaten Clemens Baumgärtner (CSU) mit vorbereiten sollen, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet. Der BR beruft sich dabei auf eine E-Mail mit entsprechendem Inhalt. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Baumgärtner schon kurz nach 8 Uhr beim Wählen +++

12.18 Uhr: Clemens Baumgärtner hat schon um 8.15 Uhr im Theodolinden-Gymnasium in Harlaching gewählt. "Für die frühe Uhrzeit war erstaunlich viel los", sagt er zur AZ. "Jetzt gehe ich erst mal mit der Familie zum Frühstücken."

+++ "Mehr Leute da als sonst um die Uhrzeit" +++

12.16 Uhr: Zur Mittagszeit zieht es die Wahlberechtigten in München verstärkt zur Wahlurne. Am Sophie-Scholl-Gymnasium in Schwabing geben zahlreiche Menschen ihre Stimmen ab. "Mehr Leute da als sonst um die Uhrzeit", meint ein Wahlhelfer zu AZ.

Im Schwabinger Sophie-Scholl-Gymnasium gehen am Sonntagmittag zahlreiche Münchner zur Wahl. © Irene Kleber

+++ Ruhiger Start – Wahlbeteiligung in München am Morgen bei 33,2 Prozent +++

12 Uhr: Bei schönstem Frühlingswetter und ohne besondere Vorkommnisse sind am Morgen die Kommunalwahlen in den großen bayerischen Städten gestartet.

In München wurden alle ausgestellten Wahlscheine für Briefwahlen einbezogen. Hier meldete das Wahlamt bis 9.30 Uhr eine Wahlbeteiligung von 33,2 Prozent, geringfügig höher als bei der Kommunalwahl 2020 (31,5 Prozent). Ausgewertet wurden hier allerdings exemplarisch nur die Stimmen für die Wahl des Oberbürgermeisterpostens. Die Unterschiede etwa zur Wahl des Stadtrats seien aber nur klein, sagte eine Sprecherin.

In den Augsburger Stimmbezirken hatten bis 10.00 Uhr etwa durchschnittlich 6 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben, in Würzburg im Schnitt 4,2 Prozent. Nürnberg meldete eine Beteiligung von 9,5 Prozent, allerdings floss hier die Briefwahl anteilig ein.

Das seien übliche Werte, teilten die Wahlämter auf Anfrage mit. Besondere Vorkommnisse gab es den Angaben zufolge nicht. Die Lage sei ruhig, hieß es überall.

+++ Grünen-OB-Kandidat Dominik Krause hat gewählt +++

Dominik Krause hat am Sonntagvormittag bereits gewählt. Der OB-Kandidat der Grünen gab, zusammen mit seinem Verlobten Sebastian Müller, seine Stimmen im Wahllokal in der Grundschule Weißenseestraße in Giesing ab.

Grünen-OB-Kandidat Dominik Krause hat in einer Giesinger Grundschule gewählt. Hinten rechts ist sein Verlobter Sebastian Müller zu sehen. © Grüne

+++ Wo und bis wann können Briefwahlunterlagen am Sonntag noch abgegeben werden?

Der Wahlbrief muss unbedingt rechtzeitig möglichst bald nach Erhalt der Briefwahlunterlagen mit der Post abgesandt oder direkt bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden. Er muss bei der zuständigen Stelle spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr vorliegen, da um 18 Uhr die Wahl endet und mit der Auszählung der Stimmen begonnen wird. Später eingegangene Wahlbriefe können bei der Stimmenauszählung nicht mehr berücksichtigt werden.

Am Sonntag können die Briefwahlunterlagen noch von 8 bis 18 Uhr in einen der Münchner Behördenbriefkästen oder in eine Wahlurne/Briefkasten bei den Sonderabgabestellen eingeworfen werden.

Dabei ist Folgendes zu beachten:

Die Behördenbriefkästen sind jederzeit rund um die Uhr erreichbar.

Die Sonderabgabestellen stehen nur am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Die letzte Leerung der Behördenbriefkästen und der Wahlurnen/Briefkästen bei den Sonderabgabestellen ist am Wahlsonntag um 18 Uhr.

Übersicht der Behördenbriefkästen in München

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München – nahe Fischbrunnen

Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 19, 80337 München – neben der Treppe zum Haupteingang A

Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11, 80337 München – Eingang Standesamt

Bezirksinspektion West, Rathaus Pasing - Eingang Neubau, Landsberger Straße 486, 81241 München

Bezirksinspektion Nord, Hanauer Straße. 56, 80992 München

Bezirksinspektion Ost, Trausnitzerstraße 33, 81671 München

Sonderabgabestellen

Die Sonderabgabestellen stehen nur am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. An den Standorten der Sonderabgabestellen steht entweder eine versiegelte Wahlurne, die von Sicherheitspersonal beaufsichtigt wird, oder es gibt einen gekennzeichneten "Wahlbriefkasten".

MOC, Lilienthalallee 40, Eingang 3, 80939 München

Messe München, Eingang Ost, 81829 München

Baureferat, Friedenstraße 40, Halle im Erdgeschoss, 81671 München

Die letzte Leerung der Wahlurnen/Briefkästen bei den Sonderabgabestellen ist am Wahlsonntag um 18 Uhr.

+++ Wahllokale sind geöffnet - 1.097.098 Wahlberechtigte in München +++

8. März, 8.00 Uhr: Die Kommunalwahl in Bayern läuft: Seit 8.00 Uhr können im Freistaat alle Wahlberechtigten ihre Stimmen abgeben. Landesweit sind das 10,05 Millionen Menschen und damit rund 220.000 weniger als vor sechs Jahren. Zwar blieb die Bevölkerungszahl Bayerns in der Altersgruppe ab 18 Jahren seit 2020 nahezu konstant. Allerdings sank laut Statistischem Landesamt die Zahl der Deutschen und ebenfalls stimmberechtigten EU-Ausländer – während die Zahl der Nicht-EU-Ausländer über 18 gestiegen sei.

Rund 39.300 Mandate sind zu vergeben

Zur Wahl stehen die meisten Landräte, Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister. Nur einige dieser Wahlen finden zu anderen Terminen statt, etwa wenn ein vorheriger Amtsinhaber gestorben oder zurückgetreten ist und sich die Wahlperiode, die regulär sechs Jahre beträgt, verschoben hat. Zudem werden die Mitglieder der Gemeinderäte, Stadträte und Kreistage gewählt. In Summe, zusammen mit den Führungsposten, sind laut Statistischem Landesamt 39.300 Mandate zu vergeben. Die Zahl der zu wählenden Sitze in den Kommunalparlamenten richtet sich jeweils nach der Einwohnerzahl.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

1.097.098 Wahlberechtigte in München

Eine Besonderheit ist München, wo in den Stadtbezirken noch sogenannte Bezirksausschüsse gewählt werden, das sind eine Art Stadtteil-Parlamente. Die Zahl der abzugebenden Stimmen variiert je nach Wohnort. Insgesamt sind es in München sind 1.097.098 Wahlberechtigte (Stand: 25. Februar 2026), die sich an den Wahlen zum Oberbürgermeister, dem Stadtrat und den 25 Bezirksausschüssen beteiligen können.

+++ So wird das Wetter am Wahlsonntag +++

8. März, 8.05 Uhr: Das milde Wetter hält an: Bei Temperaturen knapp unter der 20-Grad-Marke fällt auch der Tag der Kommunalwahlen in Bayern frühlingshaft aus. Lokal rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Morgen mit Nebel. Tendenziell soll es dann aber landesweit reichlich Sonnenschein geben – durchsetzt mit einzelnen Wolkenfeldern.

Die Temperaturen sollen verbreitet zwischen 13 und 19 Grad liegen. Auf der Zugspitze soll es bei minus 1 Grad und auf dem Großen Arber bei bis zu 8 Grad bleiben. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf minus 3 bis plus 4 Grad, ehe es am Montag wieder sonnig, mild und trocken weitergeht.

+++ Social-Media-Wahlkampf: Die letzten Manöver der OB-Kandidaten +++

7. März, 18.10 Uhr: Auch am Tag vor der Wahl sind die Kandidaten noch in den sozialen Netzwerken – allen voran auf Instagram – unterwegs, um Wählerstimmen einzuwerben.

Überraschender Gast bei Dominik Krause: Der Spitzenkandidat der Grünen hatte gestern seinen letzten großen öffentlichen Auftritt vor der Wahl. Zur Verwunderung einiger teilte er sich ausgerechnet mit SPD-Mitglied und Ex-OB Christian Ude gestern Abend eine Bühne im "D INGS" (ehemaliges Kino am Sendlinger Tor). Das Gespräch stand unter dem Motto "Haltung zeigen: Wie bleibt München weltoffen?" In der Stadt zeigte sich Krause heute am Samstag unter anderem noch einmal an den Wahlkampfständen der Grünen am Pariser Platz, in Neuhausen-Nymphenburg und in Moosach, wie seine Posts belegen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Schadenbegrenzung bei Dieter Reiter (SPD): Der amtierende OB bemüht sich um Schadensbegrenzung in seiner "Posten-Affäre" beim FC Bayern (die AZ berichtete). In einem Video auf Instagram bittet er die Münchner Bürger am Freitag "ausdrücklich" um Verzeihung: "Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte sie und den Stadtrat von Anfang an (..) informieren müssen, dass ich für meine Tätigkeit beim FC Bayern Geld bekomme." Nach der Verheimlichung jetzt das Versprechen: "Wir werden für volle Transparenz sorgen." Er sichert zu, bis zur juristischen Klärung der Sache nicht mehr an Sitzungen, Beratungen oder Entscheidungen des Rekordmeisters teilzunehmen.

"Macher-Markenkern" stärken bei Clemens Baumgärtner (CSU): Münchens vielleicht bekanntester Brillenträger zeigt sich auch im Wahlkampfabschluss noch einmal mit seinem neugewonnenen Polit-Buddy Philip Windsperger (Betreiber des populären Accounts "Münchner Gsindel" – und selbst Stadtratskandidat auf der CSU-Liste). Die zehn Adele-Konzerte im Jahr 2024 hätten "eine halbe Milliarde Euro" nach München gebracht, erklärt Baumgärtner in einem gemeinsamen Video, als es um seine Verdienste als Wirtschaftsreferent für München geht. Auch die IAA sei sehr einträglich für die Stadtkasse: "Kann man diskutieren, aber bringt viel Geld nach München". Windsberger ergänzt: "Und ein Auto braucht irgendwie trotzdem noch jeder." Auf Instagram sieht man Baumgärtner am Samstag ferner an den CSU-Wahlkampfständen in Laim und in der Maxvorstadt sowie an der Seite von CSU-Parteikollegen wie Markus Blume (Staatsminister für Wissenschaft und Kunst in Bayern).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Präsenz auf Anti-AfD-Demo bei Stefan Jagel (Die Linke): Der Spitzenkandidat der Münchner Linken zeigte sich auf der Gegendemo zur AfD-Wahlkampf-Abschlussveranstaltung am Freitag am Odeonsplatz. "München stabil - kein Fußbreit den Nazis", schreibt er dazu unter einem Instagram-Post. Später zeigte sich Jagel mit vielen anderen Wahlkämpfern vor dem PEP-Einkaufszentrum. Eine humorvolle Note bringt der "Mietendackel" der Linken auf's Tablett. In einem Video mit einem – na klar – Dackel wird für einen Bürgerantrag der Linken nach bayerischer Gemeindeordnung geworben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Was genau wird gewählt?

Ob fürs Stadtviertel, den Stadtrat oder die Stadtspitze: 1.097.098 Wahlberechtigte Münchnerinnen und Münchner sind an diesem Wahlsonntag aufgerufen, bei der Kommunalwahl ihre Stimme abzugeben. Alle sechs Jahre können sie ihre direkten Vertreterinnen und Vertreter wählen und damit die Richtung der Stadtpolitik für die nächste Wahlperiode bestimmen.

Oft geht’s dabei um Dinge direkt vor der eigenen Haustür, oft um solche, die die Stadtentwicklung über Jahre und Jahrzehnte prägen. Umso wichtiger, dass möglichst viele Bürger abstimmen.

Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl 2026 in Bayern liegen auf einem Tisch. Die Kommunalwahlen in Bayern finden am 8.3.2026 statt. © dpa/Sven Hoppe

Abgestimmt wird auf drei Wahlzetteln. Für die Wahl des Oberbürgermeisters haben Sie genau eine Stimme und dürfen auch nur eine Person ankreuzen. Für den Stadtrat haben Sie 80 Stimmen. Für den Bezirksausschuss haben Sie zwischen 19 und 45 Stimmen – je nach Größe des Stadtbezirks. Sie können kumulieren, panaschieren oder eine Liste wählen.

Den Stimmzettel für die Bezirksausschusswahl erhält nur, wer zwei Monate oder länger im jeweiligen Stadtbezirk mit Hauptwohnsitz gemeldet sind.

Warum Münchner vor einem riesigen Wahlzettel sitzen – und wie sie ihre Stimmen verteilen können

Bei der Münchner Stadtratswahl dürfen Wähler gleich 80 Stimmen vergeben. Der Grund: Der Stadtrat hat genau 80 Sitze – und damit auch 80 zu verteilende Stimmen. Der Münchner Stimmzettel ist entsprechend groß: Er enthält mehrere hundert Kandidaten.

Eine Postbotin fährt an großflächige Plakate der Bürgermeisterkandidaten für SPD und CSU vorbei, die an einer Strasse im Norden der bayerischen Landeshauptstadt nebeneinander hängen. Die nächsten Kommunalwahl finden am 8. März 2026 statt. © dpa/Peter Kneffel

Wer möchte, kann einfach eine komplette Liste ankreuzen. Dann werden die Stimmen automatisch auf alle Kandidaten dieser Liste verteilt. Hinter den Listen stehen in der Regel Parteien oder lokale Bündnisse, die gemeinsam als eigene Liste zur Wahl antreten.

Es ist aber auch möglich, einzelne Kandidaten gezielt zu unterstützen: Bis zu drei Stimmen pro Person sind erlaubt – das nennt man Kumulieren. Außerdem können Stimmen auf Kandidaten verschiedener Parteien verteilt werden, das sogenannte Panaschieren. Wichtig: Insgesamt dürfen am Ende nicht mehr als 80 Stimmen vergeben werden, sonst wird der Stimmzettel ungültig. Wer panaschiert, muss also ein bisschen mitrechnen.

Auch eine Kombination ist möglich: Wird eine Liste angekreuzt und zusätzlich einzelnen Kandidaten Stimmen gegeben, werden die übrigen Stimmen automatisch dieser Liste zugerechnet – beginnend mit den Kandidaten weiter oben auf der Liste.

Wo wähle ich?

Die Adresse Ihres Stimmlokals ist oben rechts auf Ihrer Wahlbenachrichtigung eingetragen.

Wie läuft die Wahl am Sonntag ab?

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sie müssen ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Lichtbildausweis mitbringen.

Ist die Wahlbenachrichtigung am Wahltag nicht auffindbar, können Sie mit einem gültigen Ausweisdokument in Ihrem Wahllokal wählen.

Ihre Briefwahlunterlagen müssen bis Sonntag, 18 Uhr, bei der Stadt eingegangen sein. Sie können Briefwahlunterlagen nicht in den Wahlräumen abgeben! Die Wahlbriefe können persönlich in die Behördenbriefkästen am KVR und am Rathaus sowie an den Sonderabgabestellen (nur am Wahlsonntag) eingeworfen werden. Diese befinden sich am KVR, Ruppertstraße 19 und Ruppertstraße 11, sowie am Rathaus, Marienplatz 8.

Eine Frau geht am Europaplatz an diversen Plakaten zur bayerischen Kommunalwahl vorbei. © dpa/Peter Kneffel

Die Standorte der Sonderabgabestellen werden am Sonntag veröffentlicht. Dort befindet sich entweder eine versiegelte Wahlurne, die von Sicherheitspersonal beaufsichtigt wird, oder es gibt einen gekennzeichneten "Wahlbriefkasten". Die letzte Leerung der Wahlurnen/Briefkästen an den Sonderabgabestellen ist am 8. März 2026, 18 Uhr.

Was ist, wenn ich am Wahlsonntag krank bin?

Spontan erkrankte Wahlberechtigte können am Wahlsonntag bis 15 Uhr Briefwahlunterlagen im Kreisverwaltungsreferat abholen lassen. Vorzulegen sind ein ärztliches Attest, eine Vollmacht und ein Ausweis der bevollmächtigten Person.

Wann gibt’s die ersten Wahlergebnisse?

Die Ergebnisse der Kommunalwahlen werden auf der veröffentlicht. Am Wahlsonntag ist von etwa 9.30 bis 17.30 Uhr der Stand der Wahlbeteiligung abrufbar. Mit ersten validen Ergebnissen zur OB-Wahl kann voraussichtlich ab 19.30 Uhr gerechnet werden. Trendmeldungen zur Stadtratswahl, einschließlich der voraussichtlichen Sitzverteilung, werden nach Eingang der Ergebnisse ab circa 21 Uhr präsentiert.

Eine Frau fährt mit einem E-Roller an Wahlplakaten verschiedener Parteien in der bayerischen Landeshauptstadt vorbei. Die nächsten Kommunalwahl finden am 8. März 2026 statt. © dpa/Peter Kneffel

Vorläufige Auszählungsergebnisse der Stadtratswahl nach Bewerbern sind am Montag, 9. März 2026, ab 17 Uhr abrufbar. Geprüfte vorläufige Auszählungsergebnisse sind am Mittwoch, 11. März 2026 abends online. Die geprüften vorläufigen Auszählungsergebnisse der Bezirksausschusswahlen werden am Freitag, 13. März 2026 veröffentlicht.

Wann kommt es zur Stichwahl?

Sollte bei der Wahl zum Oberbürgermeister am 8. März kein Kandidat über 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so kommt es zur Stichwahl. Der Termin ist immer 14 Tage nach der Wahl angesetzt, also Sonntag, 22. März 2026.