Public Viewing: In diesen 105 Locations schaut München die Fußball-WM 2026 gemeinsam

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko die 23. Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die AZ hat eine Liste von 105 Münchner Locations zusammengestellt, die Spiele der WM 2026 zeigen.

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Vielerorts wird es in München zur WM 2026 wieder Public-Viewing-Events geben.

Am 11. Juni beginnt mit der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko das wohl bedeutendste Sportevent des Jahres 2026. In der bis dato größten WM aller Zeiten kämpfen bis zum 19. Juli insgesamt 48 Länder in 104 Spielen um den Weltmeistertitel.

Auch bei dieser Weltmeisterschaft wird es in München wieder zahlreiche Public-Viewing-Events geben. Allerdings verhindern die in Deutschland teilweise sehr späten Anstoßzeiten dafür, dass nicht alle WM-Partien im öffentlichen Raum gezeigt werden können. 15 unterschiedliche Anstoßzeiten, Kick-off zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Mehr als die Hälfte der Partien startet nach Mitternacht deutscher Zeit.

So finden auch die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft später statt als gewohnt. Während das Auftaktspiel gegen WM-Neuling Curaçao (14. Juni) mit 19 Uhr noch eine der frühen Anstoßzeiten hat, werden die beiden restlichen Vorrundenpartien gegen die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni) erst um 22 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Zwar werden auch die Biergärten, Kneipen, Lokale und Sportbars in München in diesem Jahr nicht mehr jedes Spiel zeigen können, sondern nur noch ausgewählte Partien, ganz muss aber nicht auf das gemeinsame Mitfiebern verzichtet werden,den immerhin dürfen die Biergärten während der WM bis 1 Uhr morgens geöffnet haben.

Public-Viewing zur WM 2026 in München in der AZ-Übersicht

Folgende Münchner Locations bieten zur WM 2026 Public-Viewing-Events an (in alphabetischer Reihenfolge):

Abseits Rockbar

Adresse: Marktstraße 3, 80802 München

Telefon: 089 341482

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: Leinwand und mehrere Flatscreen-TV-Geräte

Bier: Löwenbräu, Franziskaner

Alex am Rotkreuzplatz

Adresse: Rotkreuzplatz 8, 80634 München

Telefon: 089 201893410

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere Partien bis Mitternacht

Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV

Bier: verschiedene Biersorten

Altes Hackerhaus

Adresse: Sendlinger Straße 14, 80331 München

Telefon: 089 2605026

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: großer Flatscreen im überdachten Innenhof

Bier: Hacker-Pschorr und Paulaner

ANAMESA

Adresse: Leopoldstraße 68, 80802 München

Telefon: 089 21120404

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien bis Anpfiff 22 Uhr

Zu sehen auf: große Flatscreen-TVs und Leinwand

Bier: Paulaner

Anton's

Adresse: St.-Martin-Str. 7, 81541 München

Telefon: 089 69737245

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele

Zu sehen auf: Flatscreen-TV im Innenbereich; bei gutem Wetter auf zwei Flatscreen-TVs im Biergarten

Bier: u.a. Augustiner und Franziskaner

Arena Bar & Grill

Adresse: Riesenfeldstraße 30, 80809 München

Telefon: 089 35061898

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: Innen mehrere Flatscreen-TV-Geräte, Leinwand auf der Terrasse

Bier: Tegernseer und Chiemseer

Arena Treff

Adresse: Bauernfeindstraße 19, 80939 München

Telefon: 089 3226863

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreens im Lokal und im Wintergarten

Bier: Augustiner

Augustiner Keller

Adresse: Arnulfstraße 52, 80335 München

Telefon: 089 594393

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und Partien mit hoher Nachfrage

Zu sehen auf: zwei große LED-Leinwände und zwei Bildschirmen im Biergarten. Bei schlechtem Wetter werden die Spiele auch im Innenbereich gezeigt

Bier: Augustiner

Augustiner Schützengarten

Adresse: Zielstattstraße 6, 81379 München

Telefon: 089 72468088

Übertragung: alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie zahlreiche andere WM-Spiele

Zu sehen auf: Leinwand und mehrere Bildschirme im Biergarten

Bier: Augustiner

Axel F.

Adresse: Dachauer Str. 185, 80637 München

Telefon: 089 80047400

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele

Zu sehen auf: Großbildleinwand

Bier: Augustiner

Backstage

Adresse: Reitknechtstraße 6, 80639 München

Telefon: 089 1266100

Übertragung: alle WM-Spiele

Zu sehen auf: mehrere Leinwände und Flatscreen-TV

Bier: Augustiner, Paulaner

Bamberger Haus

Adresse: Brunnerstraße 2, 80804 München

Telefon: 089 322128210

Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft, zudem zahlreiche andere WM-Spiele

Zu sehen auf: LED-Leinwand im Biergarten, bei den Deutschland-Spielen, Halbfinale und Finale zusätzlich auf vier weiteren großen Fernsehern

Bier: Augustiner

Bamboleo

Adresse: Tegernseer Landstr. 96, 81539 München

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele

Zu sehen auf: Großbildleinwand

Bier: Löwenbräu

Bar am See/Haus

Adresse: Kleinhesselohe 3, 80802 München

Übertragung: alle DFB-Spiele und ausgewählte WM-Partien im Free-TV bis Anpfiff 22 Uhr

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs und Leinwand im Biergarten (nur bei gutem Wetter)

Bier: Paulaner

Bar 360 Grad

Adresse: Orleansstraße 39, 81667 München

Telefon: 0179 9950000

Übertragung: alle WM-Spiele

Zu sehen auf: große Leinwand und drei Flatscreens

Bier: Spaten und Franziskaner

Bar Hermanns

Adresse: Karl-Scharnagl-Ring 6-8, 80539 München

Telefon: 089 44469265

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: große Leinwand

Bier: Maxlrainer

Bar L185

Adresse: Lindwurmstraße 185, 80337 München

Telefon: 089 87764573

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: Großbild-TV

Bier: Augustiner

Bar Rennbahn Schwabing

Adresse: Feilitzschstraße 12, 80802 München

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Spiele

Zu sehen auf: drei Leinwand innen und außen

Bier: verschiedene Biersorten

Bierstube im Olympiazentrum

Adresse: Helene-Mayer-Ring 9, 80809 München

Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sowie alle Spiele, die nicht in der Nacht stattfinden

Zu sehen auf: zwei Leinwände in der Bierstube, viele Spiele (bei gutem Wetter) auf Leinwand im Biergarten vor dem Lokal

Bier: u. a. Weihenstephaner

BO12 Kitchen

Adresse: Gerhart-Hauptmann-Ring 54, 81737 München

Telefon: 01522 9092642

Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen und türkischen Nationalmannschaft und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Bildschirme innen und außen

Brauhaus am Kapuzinerplatz

Adresse: Kapuzinerplatz 5, 80337 München

Telefon: 089 5446118

Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und zahlreiche weitere WM-Spiele

Zu sehen auf: LED-Leinwand und mehrere Fernseher. Im Biergarten (bei schlechtem Wetter bzw. Anpfiff nach 21 Uhr im Innenbereich)

Bier: Paulaner

Cadu (Cafe an der Uni)

Adresse: Ludwigstraße 24, 80539 München

Telefon: 089 28986600

Übertragung: zahlreiche WM-Spiele mit entsprechender Anstoßzeit

Zu sehen auf: zwei Leinwände im Lokal und mehrere Flatscreen-TVs im Wintergarten sowie auf der Freischankfläche

Bier: Andechser, Löwenbräu und Noam

Café CaVa

Adresse: Kazmairstraße 44, 80339 München

Telefon: 089 5028584

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele

Zu sehen auf: zwei große Leinwände (bei schönem Wetter auch im Außenbereich)

Bier: Oberbräu und König Ludwig

Café Haidhausen

Adresse: Franziskanerstraße 4, 81669 München

Telefon: 089 6886043

Übertragung: alle WM-Spiele der DFB-Elf

Zu sehen auf: Großbild-TV

Bier: Spaten, Löwenbräu und Franziskaner

Casa Nostra Monaco

Adresse: Gabelsbergerstraße 97, 80333 München

Telefon: 089 18944496

Übertragung: alle WM-Spiele

Zu sehen auf: zwei große Flatscreen-TVs

Bier: Löwenbräu und Franziskaner

Champions Sportsbar

Adresse: Berliner Str. 93, 80805 München

Telefon: 089 36002 - 0

Übertragung: alle Spiele der DFB-Elf und zahlreiche weitere WM-Partien

Zu sehen auf: 15 HD-Bildschirme und große HD-TV-Wall

Bier: u.a. Paulaner, Hacker-Pschorr, Tegernseer und Giesinger Bräu

Daintree Pinsa Bar im Elisenhof

Adresse: Luisenstraße 4, 80333 München

Telefon: 089 53868617

Übertragung: alle WM-Spiele

Zu sehen auf: mehrere Großbildschirmen innen und außen

Bier: Paulaner

Der kleine Flo

Adresse: Josephspitalstraße 4, 80331 München

Telefon: 089 99018865

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs

Bier: Giesinger, Maxlrainer, Lammsbräu

Der Spöckmeier

Adresse: Rosenstraße 9, 80331 München

Telefon: 089 588082800

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: zwei große Flatscreen-TVs

Bier: Paulaner

Die kleine Kneipe bei Vaia

Adresse: Ruppertstraße 30, 80337 München

Telefon: 089 7255391

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: zwei große Flatscreen-TV-Geräte

Bier: u.a. Augustiner, Giesinger und Tegernseer

Die Macherei München

Adresse: Levelingstraße 2, 81673 München

Telefon: 089 17803588

Übertragung: Alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft

Zu sehen auf: Leinwand auf dem Quartiersplatz

Bier: verschiedene Biersorten

Echardinger Einkehr

Adresse: Bad-Kreuther-Straße 8, 81671 München

Telefon: 089 67976780

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: große Leinwand im Festsaal

Bier: Augustiner

ELI

Adresse: Elisabethplatz 20, 80796 München

Telefon: 089 20573282

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien (bis Anpfiff 22 Uhr)

Zu sehen auf: zwei Leinwände

Bier: Tegernseer

Eventfabrik Werksviertel-Mitte

Adresse: Fraunhofer Straße 9, 80469 München

Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und fast alle anderen Partien

Zu sehen auf: riesiger 45qm-LED-Wand auf dem Knödelplatz

Fairplay Saloon

Adresse: Schellingstraße 128, 80798 München

Telefon: 089 59945945

Übertragung: Alle DFB-Spiele und ausgewählte WM-Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TV

Bier: Franziskaner

Fourty Four Burger Bar

Adresse: Blumenstraße 25, 80331 München

Telefon: 089 71046488

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TV-Geräte

Bier: Paulaner

Fraunhofer Wirtsgarten

Adresse: Fraunhoferstraße 9, 80469 München

Telefon: 089 266460

Übertragung: alle deutschen Spiele und zahlreiche, ausgewählte WM-Partien

Zu sehen auf: Leinwand im Wirtsgarten, bei Regen und spätem Anpfiff laufen die Spiele im Wirtshaus

Bier: Spaten

Gans am Wasser

Adresse: Siegenburger Str. 41, 81373 München

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie Halbfinale und Finale

Zu sehen auf: mehrere große Leinwände

Bier: u.a. Augustiner, Kühlbacher, Schweiger

Gans Woanders

Adresse: Pilgersheimer Str. 13, 81543 München

Telefon: 089 24597785

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie Halbfinale und Finale

Zu sehen auf: mehrere große Leinwände

Bier: u.a. Augustiner, Kühlbacher, Schweiger

Gehölz

Adresse: Schellingstraße 45, 80799 München

Telefon: 089 26486822

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs

Bier: Tegernseer

Gerners Wirtshaus & Bar

Adresse: Dantestraße 33, 80637 München

Telefon: 089 15925174

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV

Bier: Löwenbräu, Spaten und Franziskaner

Giesinger Alm

Adresse: Deisenhofener Str. 17a, 81539 München

Telefon: 089 6924748

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien die im Free-TV laufen

Zu sehen auf: Flatscreen-TV

Bier: Paulaner

Giesinger Bräu

Adresse: Martin-Luther-Straße 2, 81539 München

Telefon: 089 55062184

Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Leinwände und Flatscreens im Innen- und Außenbereich

Bier: Giesinger

Giesinger Bräu – Stehausschank Sendling

Adresse: Oberländerstraße 31, 81371 München

Telefon: 089 55062184

Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreens im Innen- und Außenbereich

Bier: Giesinger

Giesinger Garten

Adresse: Gerhardstraße 4, 81543 München

Telefon: 089 20181916

Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: vier Flatscreen-TV, bei gutem Wetter wird auch im Freien ein Fernseher aufgebaut

Bier: Augustiner

Goldene Quelle

Adresse: Dietersheimer Straße 17A, 80805 München

Telefon: 0176 88496060

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere große Flatscreen-TV-Geräte

Bier: Spaten

Halbzeit München

Adresse: Tübinger Str. 10, 80686 München

Telefon: 089 571266

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: große Leinwand

Bier: Augustiner

Hangman Bar

Adresse: Reichenbachstraße 37, 80469 München

Telefon: 0176 60802428

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien bis zum Anpfiff um 23 Uhr

Zu sehen auf: Leinwand

Bier: Spaten, Franziskaner

Haxnbauer

Adresse: Tal 38, 80331 München

Telefon: 089 22 42 48

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs

Bier: Hacker Pschorr

Hirschau im Englischen Garten

Adresse: Gyßlingstraße 15, 80805 München

Telefon: 089 36090490

Übertragung: alle deutschen Spiele und ausgewählte WM-Partien

Zu sehen auf: einer großen Leinwand

Bier: Löwenbräu und Franziskaner

Hofbräukeller am Wiener Platz

Adresse: Innere Wiener Straße 19, 81667 München

Telefon: 089 4599250

Übertragung: alle Deutschland-Spiele der Vorrunde im Free-TV, sowie Spiele mit Anpfiff vor 22 Uhr. Spiele der nächsten Runden richten sich nach der Anstoßzeit

Zu sehen auf: im Innenbereich auf zwei Fernsehern, in der überdachten Laube des Biergartens auf zwei Fernsehern und in der Ciao Amalfi Bar auf zwei Fernsehern.

Bier: Hofbräu

HOLIS Sportsbar im Holiday Inn Westpark

Adresse: Albert-Rosshaupter-Straße 45, 81369 München

Telefon: 089 4111130

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreens

Bier: Paulaner

Holzkranich

Adresse: Georgenstraße 105, 80798 München

Telefon: 0151 70242399

Übertragung: alle Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft und mögliche K.o.-Spiele

Zu sehen auf: OLED-TV im Schanigarten, Esszimmer, Wohnzimmer und Kellerbereich

Bier: Ayinger

Hopfendolde

Adresse: Feilitzschstraße 17, 80802 München

Telefon: 089 333622

Übertragung: alle WM-Spiele

Zu sehen auf: 14 Flatscreen-TV-Geräte im Innen- und Außenbereich

Bier: u.a. Tegernseer

H’ugo‘s

Adresse: Promenadeplatz 1, 80333 München

Telefon: 089 92583207

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Bildschirme

Bier: Augustiner

Kastaniengarten Giesing

Adresse: Martin-Luther-Straße 11, 81539 München

Telefon: 089 32130122

Übertragung: alle deutschen Spiele und ausgewählte WM-Partien im Free-TV

Zu sehen auf: drei Flatscreen-TV im Innenbereich und vier im Freien

Bier: Löwenbräu und Franziskaner

Kennedy's

Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 11, 80336 München

Telefon: 089 59988460

Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie viele weitere WM-Partien

Zu sehen auf: zwei Leinwände und mehrere Flatscreens

Bier: u.a. Augustiner

Kilians

Adresse: Frauenplatz 11, 80331 München

Telefon: 089 24219899

Übertragung: alle WM-Spiele die während der regulären Öffnungszeiten enden (Sonntag bis Donnerstag um 1 Uhr, Freitag und Samstag um 2 Uhr.

Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV in der Kneipe (enden die Spiele vor 22 Uhr, werden sie auch im Biergarten gezeigt)

Bier: u.a. Augustiner

Kino am Olympiasee

Adresse: Coubertinplatz 1 (neben der Olympiaschwimmhalle)

Übertragung: Alle WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft (Hier müssen werden)

Zu sehen auf: riesiger LED-Screen

Bier: Hofbräu

Kooks

Adresse: Geyerstraße 18, 80469 München

Telefon: 0176 98441816

Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte WM-Partien

Zu sehen auf: Leinwand, bei schönem Wetter auch im Freien

Bier: u.a. Augustiner und Giesinger

Königlicher Hirschgarten

Adresse: Hirschgarten 1, 80639 München

Telefon: 089 17999119

Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Zu sehen auf: vier LED-Leinwände

Bier: Augustiner

La Fayette

Adresse: Josephspitalstraße 15, 80331 München

Telefon: 089 20966995

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Leinwände

Bier: Tegernseer

La Migliore Pizzeria

Adresse: Tegernseer Landstraße 11, 81541 München

Telefon: 089 69396990

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: Leinwand

Bier: Hacker Pschorr und Paulaner

Landstreicher Bar

Adresse: Feilitzschstraße 12, 80802 München

Telefon: 0162 9356982

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und alle wichtigen K.o.-Spiele

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs (bei schönem Wetter auch im Außenbereich)

Bier: Maierbräu

Leo's Lounge

Adresse: Rosenheimer Str. 98, 81669 München

Telefon: 089 48953050

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs

Bier: Spaten und Franziskaner

Löwenbräukeller

Adresse: Nymphenburger Straße 2, 80335 München

Telefon: 089 998209185

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: zwei große LED-Leinwände im Biergarten, und zwei große Flatscreen-TV-Geräte im Saal

Bier: Löwenbräu

Löwengarten

Adresse: Volkartstraße 32, 80634 München

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und viele weitere ausgewählte Spiele

Zu sehen auf: Leinwand und mehrere Flatscreen-TV-Geräte innen und außen

Bier: Löwenbräu

Löwengrube 18

Adresse: Löwengrube 18, 80333 München

Telefon: 089 21529478

Übertragung: alle WM-Spiele der DFB-Elf und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Bildschirme

Bier: Augustiner

Maisha’s Kitchen

Adresse: Werner-Schlierf-Straße 6, 81539 München

Telefon: 0175 4021508

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TV-Geräte und Leinwand (überdachte Terrasse, bei Regen im Foyer)

Bier: Paulaner

Maxe Belle Spitz

Adresse: Schellingstraße 91, 80799 München

Telefon: 0176 98441816

Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft

Zu sehen auf: drei großen Bildschirmen im Indoor-Bereich

Bier: Augustiner

Michaeligarten

Adresse: Feichtstraße 10, 81735 München

Telefon: 089 43552424

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und zahlreiche Spiele mit Anpfiff bis 21 Uhr

Zu sehen auf: Großbildleinwand

Bier: Augustiner

München72 - Glockenbach

Adresse: Holzstraße 16, 80469 München

Telefon: 089 97343785

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs

Bier: Schneider und Tegernseer

München72 - Untergiesing

Adresse: Birkenau 31 81543 München

Telefon: 089/30766436

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs

Bier: Chiemseer

Muffatwerk

Adresse: Zellstraße 4, 81667 München

Telefon: 089 5446118

Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: Deutschlandspiele bei gutem Wetter im Biergarten auf mehreren Großbild-Fernsehern (bei schlechtem Wetter in der Halle), Halbfinale und Finale mit deutscher Beteiligung im gesamten Muffatwerk, ausgewählte Partien im Biergarten

Bier: Hofbräu und Lammsbräu

Ned Kelly's Australian Bar

Adresse: Frauenplatz 11, 80331 München

Telefon: 089 24219899

Übertragung: zahlreiche WM-Spiele, bei hoher Nachfrage zusätzlich auch im Kilians nebenan; am letzten Tag der Gruppenphase an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden, werden alle Spiele, die gleichzeitig laufen, gezeigt.

Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV

Bier: u.a. Augustiner

Palmengarten Bar

Adresse: Bayerstraße 3-5, 80335 München (Innenhof des Mathäser Filmpalasts)

Telefon: 089 54321787

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: 12m² große LED-Wand

Bier: Hofbräu

Park Cafe

Adresse: Sophienstraße 7, 80333 München

Telefon: 089 51617980

Übertragung: alle WM-Spiele mit deutscher Beteiligung und Partien realistischen Anstoßzeiten

Zu sehen auf: mehrere Leinwände im Innenbereich und im Garten

Bier: Hofbräu

Paulaner am Nockherberg

Adresse: Hochstraße 77, 81541 München

Telefon: 089 4599130

Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: zwei LED-Leinwände im Freien

Bier: Paulaner

Paulaner-Krug

Adresse: Tegernseer Landstraße 11, 81541 München

Telefon: 089 694648

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: Flatscreen-TV

Bier: Paulaner

Pineapple Park

Adresse: Arnulfstraße 195, 80634 München

Telefon: 089 12162373

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: große LED-Leinwand

Bier: verschiedene Biersorten

Praterinsel

Adresse: Praterinsel 4a, 80538 München

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele

Zu sehen auf: LED-Wall

Bier: verschiedene Biersorten

Restaurant Harem

Adresse: Allacher Straße 177, 80997 München

Telefon: 089 1401533

Übertragung: ausgewählte WM-Spiele mit entsprechender Anstoßzeit

Zu sehen auf: verschiedenen Bildschirmen im Restaurant, im Biergarten und im Wintergarten

Bier: Andechser, Löwenbräu und Franziskaner

Riviera76

Adresse: Osterwaldstraße 76, 80805 München

Telefon: 089 3614444

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TV-Geräte

Bier: u.a. Augustiner, Erdinger

Sappralott

Adresse: Donnersbergerstraße 37, 80634 München

Telefon: 089 164725

Übertragung: alle WM-Spiele der DFB-Elf sowie weitere Spiele während der Öffnungszeiten

Zu sehen auf: mehrere Großbild-TVs innen und außen

Bier: Augustiner

Sax

Adresse: Hans-Sachs-Straße 5, 80469 München

Telefon: 089 268835

Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Leinwände

Bier: Augustiner

Schiller's Bistro

Adresse: Friedrichshafener Straße 17, 81243 München

Telefon: 089 830 833

Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte WM-Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TV-Geräte

Bier: u. a. Löwenbräu und Chiemseer

Schiller Bräu

Adresse: Schillerstraße 23, 80336 München

Telefon: 089 890584820

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV

Bier: Schiller Bräu

Seehaus im Englischen Garten

Adresse: Kleinhesselohe 3, 80802 München

Telefon: 089 3816130

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien im Free-TV mit Anstoßzeiten bis 22 Uhr

Zu sehen auf: 3x5 Meter große Leinwand im Biergarten (sofern das Wetter mitspielt, es gibt keine Schlechtwetter-Alternative)

Bier: Paulaner

Senatore Bar

Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 5, 80336 München

Telefon: 0176 32379562

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und weitere ausgewählte Spiele

Zu sehen auf: Flatscreen

Bier: Augustiner

Sendlinger Augustiner

Adresse: Alramstraße 24, 81371 München

Telefon: 089 45230939

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: Großbildeinwand

Bier: Augustiner

Sendlinger Tor Filmtheater / D INGS

Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 11, 80336 München

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele

Zu sehen auf: großer Kinoleinwand

Bier: Paulaner

S'kloane Wirtshaus

Adresse: Neuhauser Str. 5, 80331 München

Telefon: 089 350966628

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs

Bier: Augustiner

Soleto Cafe Sportbar and more

Adresse: Winzererstraße 88, 80797 München

Telefon: 01514 1681408

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: fünf Flatscreens im Inneren und zwei im Außenbereich

Bier: u.a. Augustiner, Giesinger

Stadion an der Schleißheimer Straße

Adresse: Schleißheimer Straße 82, 80797 München

Telefon: 089 529736

Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und zahlreiche weitere ausgewählte Spiele (Reservierung empfohlen)

Zu sehen auf: zwei Leinwände und vier Flatscreens

Bier: Spaten, Franziskaner, Löwenbräu, Schlossberg Dachau, Becks, Rothaus Tannenzäpfle

Storia Ristorante

Adresse: Karlstraße 47A, 80333 München

Telefon: 089 51519696

Übertragung: alle WM-Spiele

Zu sehen auf: Leinwand auf der überdachten Terrasse, bei schlechtem Wetter im Innenraum

Bier: verschiedene Sorten

Tegernseer Tal

Adresse: Tal 8, 80331 München

Telefon: 089 222626

Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs

Bier: Tegernseer

The Keg Bar

Adresse: Trautenwolfstraße 1, 80802 München

Telefon: 089 38999950

Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie alle Partien die bis 23 Uhr (unter der Woche) und bis 1 Uhr (Freitag und Samstag) angepfiffen werden

Zu sehen auf: zwei Leinwänden und sechs Flatscreens

Bier: u.a. Tegernseer und Giesinger

Troja im grünen Kranz

Adresse: Stürzerstraße 38, 80689 München

Telefon: 089 562470

Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: Leinwand

Bier: Paulaner

Villa Amalfi im Bogenhauser Hof

Adresse: Ismaninger Str. 85, 81675 München

Telefon: 089 985586

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs und Leinwand

Bier: Hacker Pschorr

Waldheim

Adresse: Waldheim 1, 81337 München

Telefon: 089 716065

Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: große Leinwand im Biergarten

Bier: Hacker-Pschorr

Wirtshaus am Bavariapark

Adresse: Theresienhöhe 15, 80339 München

Telefon: 089 45211691

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: zwei Leinwände im Bavariasaal

Bier: Augustiner

Wirtshaus Obacht

Adresse: Schwindstraße 20, 80797 München

Telefon: 089 23746328

Übertragung: alle Spiele der deutschen Mannschaft und weitere ausgewählte Partien im Free-TV mit Anstoß spätestens 22 Uhr

Zu sehen auf: Flatscreen im Lokal, bei gutem Wetter auch im Schanigarten (Flatscreen)

Bier: Augustiner

Zar

Adresse: Rosenheimer Straße 240, 81669 München

Telefon: 089 68096036

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Bildschirme und Leinwände im Lokal, im Wintergarten und im Biergarten

Bier: Augustiner

Zum Stiftl - Stehausschank

Adresse: Prälat-Zistl-Straße 10, 80331 München

Telefon: 089 35096661

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: 12 große Flatscreen-TV-Geräte

Bier: Augustiner

Zum Stiftl - Wirtshaus

Adresse: Weinstraße 3, 80333 München

Telefon: 089 295202

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele, sowie weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: mehrere Flatscreen-TVs und Leinwände innen und außen

Bier: Augustiner

Karte der Public Viewing Locations

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Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr WM-Auftaktspiel am 14. Juni gegen den WM-Neuling aus Curaçao. Anpfiff ist um 19 Uhr. Am 20. Juni geht es ab 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste, das letzte Gruppenspiel der DFB-Elf ist am 25. Juni gegen Ecuador, Spielbeginn ist ebenfalls 22 Uhr.

Sollte Deutschland die Gruppe E gewinnen, geht es im Sechzehntelfinale gegen einen Gruppendritten. Wenn es schlecht läuft, könnte das Brasilien, die Niederlande oder Marokko sein. Wird Deutschland Gruppenzweiter, geht es gegen den Zweiten der Gruppe I, in der Frankreich, Senegal, Norwegen und der Irak spielen. Sollte Deutschland Gruppendritter werden, geht es gegen einen Gruppensieger. Da könnten dann unter anderem England oder Portugal lauern.

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Wann sind die K.o.-Spiele, wann das WM-Finale?

Die Sechzehntelfinal-Partien der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 werden vom 29. Juni bis 4. Juli ausgetragen.

Die Achtelfinal-Spiele finden vom 4. bis 7. Juli statt, die Viertelfinal-Partien vom 9. bis 12. Juli.

Die beiden Halbfinal-Begegnungen werden am 14. und 15. Juli gespielt.

Das WM-Finale wird am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in East Rutherford/New Jersey ausgetragen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Ihre Location bietet zur WM 2026 auch ein Public Viewing an, ist aber hier noch nicht aufgelistet? Dann melden Sie sich bei uns per Mail unter onlineredaktion@abendzeitung.de