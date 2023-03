Klimakleber am Mittleren Ring festgeklebt

Sechs Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich am Dienstagvormittag am Mittleren Ring festgeklebt.

Aktivisten der "Letzten Generation" blockieren am Dienstagmorgen eine Straße in Mittersendling.

München - Kurz nach acht Uhr in der Früh haben sich sechs Aktivisten der "Letzten Generation" in Mittersendling festgeklebt: Sie blockierten am Mittleren Ring die Abfahrt von der Brudermühlstraße in die Plinganserstraße. Laut Polizei waren es insgesamt vier Fahrspuren.

Mittlerer Ring: Klimakleber blockieren Abfahrt

Drei Aktivisten saßen auf der Straße in Fahrtrichtung zur Sylvensteinstraße, zwei davon waren festgeklebt. Drei weitere blockierten die Straße in Richtung Harras, auch hier waren zwei von dreien festgeklebt.

Über 50 Fahrzeuge, darunter ein Bus, hat die Polizei gezählt, die wegen der Blockade nicht weiterfahren konnten.

Die Polizei hat dann, wie schon vergangene Woche, den Aktivisten einen anderen Versammlungsort zugewiesen, wie sie mitteilt. Die Aktivisten lehnten den aber ab, weshalb die Polizei dann die Versammlung auf- und die vier Klimakleber von der Straße ablöste. Rund eine Stunde nach Beginn der Aktion war die Straße für den Verkehr wieder frei.

Die Aktivisten konnten nach der Aufnahme der Personalien gehen – gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und wegen Verstößen nach dem Versammlungsgesetz eingeleitet.

Sie fordern mit ihrem Protest eine "geloste Notfallsitzung" in Form eines Gesellschaftsrats, der sich mit der Klimakatastrophe befassen soll.