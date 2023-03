München: Klima-Kleberinnen der "Letzten Generation" blockieren Ludwigstraße am Weltfrauentag

Am Weltfrauentag haben Aktivistinnen der "Letzten Generation" die Ludwigstraße in München blockiert. Einsatzkräfte der Polizei trugen sie von der Straße.

Am Mittwoch haben Klima-Aktivistinnen die Ludwigstraße blockiert.

Maxvorstadt - Am Mittwochmittag haben fünf Klima-Aktivistinnen die Ludwigstraße stadteinwärts in Höhe der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) für kurze Zeit blockiert. Die Polizei war bereits vor Beginn der Aktion mit mehreren Streifen vor Ort, Beamte in Zivil und Uniform hinderten die Aktivistinnen der "Letzten Generation" daran, sich festzukleben und trugen sie von der Straße.

Wie ein AZ-Reporter vor Ort berichtet, gratulierten mehrere Passanten den Aktivistinnen und bedankten sich bei diesen.

"Letzte Generation": Protestaktion in München am Weltfrauentag

Die Aktivistinnen wurden im Eingang der U-Bahn-Haltestelle Universität von den Beamten durchsucht. Nach der Kontrolle durften sie wieder gehen.

Nachdem die Klima-Aktivistinnen von der Straße getragen worden sind, sitzen sie im Eingang der U-Bahn-Haltestelle "Universität".

Mittlerweile hat sich der Protest nach außen getragen, die Aktivistinnen stehen nun neben dem Eingang zur U-Bahn.

Aktivistinnen der Letzten Generation protestieren am Weltfrauentag an der Universität.

In einer Pressemitteilung teilte die "Letzte Generation" mit: "Anlässlich des 8. März (Weltfrauentag, Anm d. Red.) beteiligen sich am heutigen bundesweit stattfindenden Protest ausschließlich Personen, die sich als FLINTA* (Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und agender*, Anm. d. Red.) identifizieren und aufgrund ihres Geschlechts besonders hart von den Konsequenzen des aktuellen Regierungsversagens getroffen werden."

Eine Klima-Aktivisten erklärt der AZ vor Ort: "Heute ist feministischer Kampftag und Frauen sind viel mehr von der Klimakatastrophe betroffen als Männer. Wir wollen uns heute auch für die Menschen, die nicht blockieren und demonstrieren gehen können, einsetzen." Die Aktivistinnen wollten keine Spontandemonstration anmelden, so die junge Frau.