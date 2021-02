Kleine Brauereien in München: Camba Bavaria braut Bier und backt Brot

In unserer Bierserie zur Fastenzeit stellen sich kleine regionale Brauereien vor. Heute Camba Bavaria, die eine Bäckerei integriert hat.

Gebraut wird in Seeon.

Klaus Listl - Freezing Motions 2 Gebraut wird in Seeon.

Damit Sie gut informiert durch die Starkbierzeit kommen, präsentiert Ihnen die AZ viele kleine Brauereien in und um München. Dafür haben die Bierbrauer einen Fragebogen beantwortet. Heute ist das Camba Bavaria.

Camba Bavaria: Wer sind Sie eigentlich?

Die Brauerei Camba Bavaria aus Seeon im Chiemgau verbindet moderne Braukunst mit uriger Gemütlichkeit. Ursprünglich wurde die "Camba Bavaria" 2008 als Showroom des Brauanlagenherstellers Braukon in Truchtlaching gegründet.

In der alten Mühle am Ufer der Alz wollte Gründer Markus Lohner Kunden aus aller Welt zeigen, wie seine Brauanlagen funktionieren und welche Biervielfalt man damit brauen konnte. Mit Erfolg: Die Testbiere schmeckten und die "Camba Bavaria" entwickelte sich zu einem Pionier der Craft-Bier-Branche.

Weil es schon bald zu eng wurde in der kleinen Gasthausbrauerei in Truchtlaching, bekam die "Camba Bavaria" 2016 eine zweite Heimat im benachbarten Ort Seeon. Hier werden nicht nur die Camba-Biere gebraut, sondern auch die Brauereianlagen der Braukon gefertigt. Eine hochmoderne Brauerei wurde hier geschaffen, in der mit viel Liebe zum Brauerei-Handwerk gebraut wird.

Was macht Camba Bavaria anders als die anderen?

In der Camba Bavaria verbinden wir alte Brautradition mit modernen Innovationen. Vom klassischen Hellen bis hin zum fruchtigen Pale Ale brauen wir für jeden Geschmack und Anlass das richtige Bier.

Insgesamt sind in der Camba schon über 250 verschiedene Biere gebraut worden, dauerhaft im Sortiment findet man zwölf internationale Sorten und sechs traditionelle Biere sowie einige limitierte und saisonale Bierspezialitäten - alle Biere sind streng nach dem Reinheitsgebot gebraut. Mit 2 x Gold, 1 x Silber 1 x Bronze war die Camba Bavaria beim European Beer Star die erfolgreichste Brauerei in Bayern und unter den Top-3 weltweit.

Zusammen mit dem Brauereianlagenhersteller Braukon haben wir in Seeon mehr als 35 Braumeister im Haus. Mit unserer limitierten Serie "Braumeister-Edition" bringen wir diese geballte Expertise in die Flasche: Jeder Braumeister im Haus darf jährlich ein kreatives Rezept einreichen und sein eigenes Bier brauen.

Die Camba Bavaria ist offen gebaut und kann jederzeit und ohne Voranmeldung besichtigt werden. Am Tresen mit 22 Zapfhähnen dürfen Besucher die Vielfalt der Camba-Biere entdecken. Gleich daneben befindet sich die hauseigene Bio-Bäckerei. Der Name Camba kommt übrigens aus dem Lateinischen - damals wurde in Klöstern der Raum zum Backen und Brauen als "Camba" bezeichnet.

Gebraut wird in Seeon. © Klaus Listl - Freezing Motions

Was muss ich von Camba Bavaria probieren und wo bekomme ich es?

Das gesamte Sortiment inklusive den limitierten Bieren und Collaboration Brews gibt es in unserem Brauerei-Ladl in Seeon - durchprobieren lohnt sich!

Passend zur Starkbierzeit haben wir aktuell unseren "Mastrobator" frisch abgefüllt - ein kräftiger Doppelbock mit stattlichen 8,5 vol. % Alkoholgehalt und milden 19 Bittereinheiten (IBU). Beim Camba Mastrobator entfaltet sich ein ausgewogener, schokoladiger Duft, der beim Antrunk von einer malzigen Süße und leichten Vanille-Karamell Noten verfeinert wird.

Eine Übersicht unserer Händler gibt es auf unserer Webseite www.camba-bavaria.de. Über craftbeer-shop.com sowie den Beer-Tasting-Shop www.beertasting.com können die Biere bequem nach Hause bestellt werden!