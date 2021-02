Münchens kleine Bierbrauer: Die Munich Brew Mafia

Fastenzeit ist Starkbierzeit. Aber auch Helles, Pale Ale und Pils schmecken jetzt besonders gut. Wir stellen Ihnen besondere kleine regionale Brauereien vor.

Dario Stieren hat noch jede Menge Tickets für das Online Bierfestival in seiner Bierothek. Dort gibt's auch frisches Bier der Munich Brew Mafia

München - Kein Nockherberg dieses Jahr und auch sonst keine Starkbierfeste. Damit die Fastenzeit nicht zu entbehrungsreich für Sie wird, starten wir heute eine Serie rund ums Thema Bier-Vielfalt. Die großen Münchner Player kennt jeder Bierliebhaber ohnehin. Deshalb präsentieren wir Ihnen einmal die kleinen regionalen Bierbrauer und ihr Sortiment.

Trinken Sie sich in den nächsten Wochen durch Starkbier, Pils und IPA-Spezialitäten. Vielleicht finden Sie ja Ihr neues Lieblingsbier!

Munich Brew Mafia veranstaltet Braukurse und Bierverkostungen

Los geht's mit der Munich Brew Mafia (MBM). Gegründet von Dario Stieren feiert die Brauerei in diesem Jahr bereits ihr Fünfjähriges. Stieren ist Diplom-Braumeister und Diplom-Biersommelier und weiß fast alles zum Thema Gerstensaft. Für Firmen und Gruppen veranstaltet er auch Braukurse und Bierverkostungen - sogar in Kombination mit Käse oder Pralinen.

Das Thema Bierbrauen findet immer mehr Fans und selbsternannte Experten. Aber Stieren sagt augenzwinkernd: "Wenn mir in meinen Kursen jemand etwas über Brautechnik erzählt, was ich noch nicht weiß, bekommt er eine Maß spendiert." Offenbar ist das noch nicht vorgekommen. Auch beim AZ-Besuch blieb nicht eine Bier-Frage ungeklärt.

Zum MBM-Sortiment gehören vier feste und mehrere saisonale Biere, aktuell unter anderen ein Doppelbock. Stieren probiert ständig neue Geschmäcker aus und setzt sich dabei auch gerne mal über das bayerische Reinheitsgebot hinweg. Hauptsache, die Zutaten sind hochwertig und der Geschmack haut ihn um.

Verrückter Biergeschmack: Zitrone, Himbeere und Marshmallow-Noten

Besonders erfrischend und zitronig kommt zum Beispiel Don Limone daher. Das Pils ist nicht etwa mit Zitrone versetzt, sondern mit der angesagten Hopfensorte Citra gebraut.

Fruchtig und süffig schmeckt Mr. Pink Monster, ein Ale angesetzt mit Himbeeren, Karamellmalz und Ciderhefe. Liebhaber von Guinness sollten das Bonfire Stout probieren. Mit extra viel Karamellmalz und etwas Madagaskar-Vanille erinnert das kräftig dunkle Bier an den Geschmack von Marshmallows.

Online Bierverkostung mit acht Brauereien

Und weil MBM Geburtstag feiert und Bier-Fans auch in Coronazeiten wieder einmal zusammenkommen sollten, hat Dario Stieren jetzt ein Online Bierfestival ins Leben gerufen. Tickets gibt's ab sofort, die Veranstaltung im Internet am 27. März per Livestream.

So oder ähnlich wird das Bierpaket für die Online Verkostung aussehen. © ruf

Wer sich anmeldet, bekommt ein Bierpaket mit 16 unterschiedlichen Bieren für daheim. Und so läuft die Online-Veranstaltung ab: Stieren erzählt zum Einstieg ein bisschen was zu seinem Lieblingsthema Braukunst und Bier und verkostet dann live zwei seiner Biere. Dank Bierpaket ist man daheim hautnah dabei.

Im Anschluss präsentieren sieben weitere kleine Brauerei-Chefs jeweils zwei Biere aus ihrem Sortiment. An Bord sind die Brauereien Camba Bavaria, Hoppebräu, Tilmans Biere, Yankee & Kraut, Varionica Craft Brewery, True Brew Brewing Co und Hertl Braumanufaktur.

Stieren kennt die Brauer alle persönlich. Denn neben seiner Brauerei betreibt er die Bierothek am Gärtnerplatz, einen Laden für besondere Biere.

Das Festival-Ticket inklusive Bierpaket (reicht für zwei bis drei Personen) kostet 49 Euro. Wer online mit Lieferung bestellt, zahlt 59 Euro.

Die Bierothek, Reichenbachstraße 22, Tel.: 9015 5889

Mo-Sa: 12 bis 20 Uhr