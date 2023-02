Kinderaktion vom Tierpark Hellabrunn: An Fasching kostenlos in den Zoo

Der Münchner Zoo ist kein günstiges Vergnügen. An Fasching aber schon – mit einem "Trick".

München - Sieben Euro kostet der Eintritt in den Tierpark für Kinder bis 14 normalerweise – da kommt bei zwei, drei vier Kindern (oder Enkeln!) ein ordentliches Sümmchen zusammen. Und das schon bevor Pommes gekauft sind oder das Kuscheltier zur Erinnerung an den Ausflug.

Mit Kostüm umsonst in den Zoo

Wie gut, dass man am Faschingsdienstag mit einem kleinen Trick nicht nur den Tag besonders machen kann. Sondern: auch noch viel günstiger. Denn wie der Tierpark mitteilt, ist der Eintritt für alle bis 14 morgen frei – wenn sie kostümiert nach Hellabrunn kommen.

Wer also vor, nach oder statt den Feierlichkeiten in der Innenstadt einen besonderen Faschingsdienstag mit den Kleinen verbringen will (und das abseits angetrunkener Erwachsenen-Horden) ist in Hellabrunn genau richtig.

Die Aktion gilt von 9 Uhr bis zum letzten Einlass um 16.30 Uhr am Isar- und Flamingo-Eingang. "Einzige Voraussetzung", heißt es aus dem Tierpark, "eine erkennbare Kostümierung!”