Keine Kritik mehr? Münchner Grüne werfen OB Reiter Deal mit Söder vor

Die Grünen kritisieren das Schweigen von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in Richtung CSU-geführter Staatsregierung. Gar von einem möglichen Deal zwischen Reiter und Ministerpräsident Markus Söder ist die Rede.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Mittwoch beim Termin im Presseclub.

München - "Ziemlich beste Freunde mit Folgen für München?" So lautet die Überschrift einer Mitteilung der Münchner Grünen, die am Donnerstag für einiges an Wirbel gesorgt hat. Mit deutlichen Worten kritisiert die Partei dabei Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD, immerhin Koalitionspartner im Rathaus.

Bemängelt wird dabei insbesondere Reiters Schweigen in Richtung der Bayerischen Staatsregierung, geführt von der CSU und Ministerpräsident Markus Söder. Trotz der teils gravierenden Enthüllungen in Bezug auf die Zweite Stammstrecke in München habe Reiter "jede kritische Kommentierung eingestellt", wie es in der Mitteilung heißt – und das, obwohl er "ansonsten nie um eine Kommentierung weit weniger wichtiger Themen verlegen ist".

Die Grünen vermuten, dass das an der von Söder Anfang Januar angekündigten Aufhebung der Altersgrenze für kommunale Wahlbeamte liegt. Die Folge: Bei einer Aufhebung könnte Reiter 2026 für eine weitere Amtszeit kandidieren. Ein Plan, gegen den er persönlich nichts hätte – bei einem Pressetermin am Mittwoch betonte er abermals, dass er gerne OB in München bleiben möchte.

Grünen-Chefin Jarchow spricht von "Söder-Reiter-Deal"

Die Grünen finden klare Worte, werfen Reiter dabei ein geplantes Vorgehen vor. "Das laute Schweigen des OB zum Versagen des Freistaats beim Wohnungsbau oder der zweiten S-Bahn-Stammstrecke ist symptomatisch und legt den Verdacht eines Deals nahe: Keine Kritik aus München im Landtagswahlkampf im Gegenzug für eine Gesetzesänderung", erklärt Grünen-Chef Joel Keilhauer.

Das Vorstandsduo der Münchner Grünen: Svenja Jarchow und Joel Keilhauer. © Andreas Gregor/Grüne München

Von einer Absprache oder gar einem Deal zwischen Reiter und Söder will der OB selbst allerdings nichts wissen. "Nein, nein", antwortete er am Mittwoch auf die Frage, ob es Absprachen diesbezüglich gab. "Was Söder dazu bewegt hat, müssen Sie ihn selber fragen."

Für Grünen-Chefin Svenja Jarchow habe sich Reiter inzwischen in eine "fatale Abhängigkeit begeben". Ihre Befürchtung: Söder lässt Reiter bis mindestens nach der Landtagswahl zappeln, damit der OB ihm gegenüber im Wahlkampf weiterhin wohlgesonnen ist. "Der Söder-Reiter-Deal nutzt vor allem der CSU im Landtagswahlkampf, schließlich ist vom Münchner OB bis auf weiteres keine Kritik mehr Richtung Staatsregierung zu erwarten."

Auch die Münchner Grünen fordern eine Abschaffung der Altersgrenze – jedoch sofort. So soll "eine für München problematisch Hängepartie bis nach der Landtagswahl" im Oktober vermieden werden.