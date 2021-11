Keine Gay Games in München: Bewerbung ist gescheitert

Die Teilnehmer der Gay Games tragen am Samstag (07.08.2010) in Köln auf der Abschlussveranstaltung der Gay Games am letzten Tag der siebentägigen Sportveranstaltung die Flamme ein letztes Mal zur Schale. An den Sportspielen für Schwule und Lesben hatten mehrere tausend Sportler aus rund 70 Nationen teilgenommen. Foto: Roland Weihrauch dpa/lnw ++ +++ dpa-Bildfunk +++

© Roland Weihrauch (dpa)