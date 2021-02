Kein Fahrschein für den Hund: Mann greift Polizisten an

Ein 36-Jähriger, der für seinen mitgeführten Hund am Samstagabend keinen Fahrschein vorweisen konnte, zudem einem durch das Zugbegleitpersonal ausgesprochenen Fahrtausschluss nicht nachkam, griff am Hauptbahnhof München Beamte der Bundespolizei körperlich an.

28. Februar 2021 - 13:19 Uhr | AZ/dpa

