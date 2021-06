Kardinal Marx wirft hin: Das sagt Pfarrer Schießler

Es ist ein historischer Tag für die Katholische Kirche in Deutschland: Einer der prominentesten deutschen Bischöfe, ein Kardinal, ein Vertrauter von Papst Franziskus, bietet seinen Rücktritt an. Und dazu sagt Reinhard Marx auch noch, die Kirche sei an ein an einem "toten Punkt" angekommen.

04. Juni 2021 - 18:53 Uhr | Kimberly Hagen