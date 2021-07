Jugendliche verbreiten Nacktfotos im Internet: Auch in München viele Fälle

In Schwaben ist die Polizei diese Woche mit Hausdurchsuchungen bei jungen Menschen wegen Verbreitung von Pornografie in Chatgruppen vorgegangen. Das Problem: Oftmals wissen diese nicht, dass sie eine Straftat begehen. In München steigen derlei Fälle ebenfalls.

02. Juli 2021 - 14:15 Uhr | AZ

Oftmals werden Bilder und Videos über Chatprogramme auf dem Handy verschickt. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Augsburg/München - Mit einer Reihe von Hausdurchsuchungen ist die Kripo in Schwaben gegen junge Menschen wegen Verbreitung von Pornografie in Chatgruppen vorgegangen. Insgesamt habe es binnen zwei Tagen mehr als 20 Durchsuchungen in der Stadt und im Landkreis Augsburg sowie im benachbarten Kreis Aichach-Friedberg gegeben, teilte die Polizei bereits am Mittwoch mit. Pornographie auf Handys und in Chatgruppen Das Phänomen von illegaler Verbreitung von Pornographie ist laut Polizei in den letzten Jahren immer öfter aufgetreten, nicht nur in Schwaben. Das Problem: Viele der Beschuldigten wissen oft nicht, dass sie Straftaten begehen. Und: oft sind die Täter und Opfer noch minderjährig. Nach Angaben der Kripo hat eine Jugendliche beispielsweise eigene sexuelle Handlungen aufgenommen und dann an ein 13 Jahre altes Kind geschickt. Nun wird gegen die Jugendliche wegen des Verdachts des Verbreitens von jugendpornografischen Schriften sowie wegen des Verdachts des sexuellen Kindesmissbrauchs ermittelt - was schwerwiegende Straftaten sind. Auch in München registrieren die Ermittler mehr Fälle Auch gegen einen 14-Jährigen wird ermittelt, weil er Nacktbilder seiner minderjährigen Freundin über einen Messaging-Dienst verbreitet haben soll. Die Münchner Polizei kennt solche Tatgeschehen ebenfalls. Das Kommissariat 15, zuständig für die Ermittlungen im Zusammenhang mit Sexualdelikten, registrierte im vergangenen Jahr einen Anstieg bei Sexualdelikten um 30,9 Prozent auf 1.705 Fälle. Vor allem die Verbreitung pornografischer und kinderpornografischer Schriften zählt zu diesem Wert, teilten die Ermittler unlängst mit.