"Jetzt geht's ans Arbeiten": Krause startet offiziell als Münchens OB

Bislang saß Dominik Krause nur vertretungsweise auf dem Sessel des Münchner Oberbürgermeisters. Nun gebührt ihm der Ehrenplatz auch offiziell. Wie der 35-Jährige darüber denkt und was er vorhat.

Endlich Oberbürgermeister von München! Knapp sechs Wochen nach seinem deutlichen Sieg bei der Stichwahl hat Dominik Krause (Grüne) nun tatsächlich den Chefsessel im Rathaus inne. Ein besonderes Datum, dieser 1. Mai, auch wenn der 35-Jährige da nicht groß etwas plant. "Gefeiert habe ich nach dem Wahlsieg, jetzt geht’s ans Arbeiten", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Vorfreude und Respekt

Wie blickt Krause der verantwortungsvollen Aufgabe entgegen? "Mit einer Mischung aus großer Vorfreude und auch Respekt vor dem Amt. Es ist eine große Ehre, Oberbürgermeister in der Stadt zu sein, in der ich geboren und aufgewachsen bin."

Der Titel ist nun zwar neu, nicht jedoch die Arbeit als solche. Als Zweiter Bürgermeister führt Krause die Amtsgeschäfte nämlich schon seit Mitte März. Dieter Reiter (SPD), damals noch OB, hatte sich erst für die heiße Phase seines Wahlkampfs vor der Stichwahl am 22. März Urlaub genommen - und war danach nicht mehr ins Rathaus zurückgekehrt. Der Grund: eine schwere Erkrankung am Herz-Kreislauf-System. Erst war er krankgeschrieben, dann nahm Reiter die restlichen Tage frei, um sich weiter zu erholen.

Entspannt ins Amt

Krause absolvierte seine Vertretung kompetent und ohne großes Aufsehen. Er wirkte routiniert und entspannt, als er vor wenigen Tagen die Vollversammlung des Münchner Stadtrats eröffnete. Auf seinen Chefposten hat sich der 35-Jährige schon eingestellt, so wirkt es zumindest. "Ich habe in den letzten Wochen schon viele Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung geführt und erste Vorbereitungen für den Start ins Amt getroffen", erklärte er nun.

Nicht ganz so geräuschlos verliefen die Koalitionsverhandlungen, war doch Krauses Wunschkoalition unter anderem mit Volt geplatzt. Doch auch da gibt es ein Ergebnis, mit einer Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP.

Von Festessen bis Meisterfeier

Erste Termine stehen schon im Kalender. So lädt Krause am Montagabend zu einem festlichen Abendessen, bei dem er langjährige Stadtratsmitglieder ehren will. Am Mittwoch ist er bei einem Pressetermin für einen Benefizlauf dabei und am Donnerstag besucht er den Münchner Presseclub. Und am 17. Mai hat Krause die Fußballer des FC Bayern zur traditionellen Meisterfeier ins Rathaus geladen, speziell auf den Balkon, während unten die Fans jubeln.

Am 11. Mai wird es dann noch mal extra feierlich - bei der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Stadtrats. Dann will auch Altoberbürgermeister Dieter Reiter ins Rathaus kommen und seinem Nachfolger persönlich die Amtskette überreichen.

Und Krause? Der weiß, dass die Zeit mit seinem Verlobten Sebastian nicht mehr werden wird.

Doch sein Partner arbeite ebenfalls, als Arzt. "Wir sind uns da gegenseitig eine Stütze", hatte der OB unlängst erklärt. "Wir versuchen schon, gemeinsame Momente uns möglich zu machen. Das werden wir auch weiter tun."