Italiener-Wochenende jetzt auch zu Weihnachten? Dieser Zug hat es in sich

Der "Espresso Monaco" ist ein italienischer Sonderzug der anderen Art und wartet schon während der Anreise mit weihnachtlichem Flair auf. Was dahinter steckt, wann der Zug verkehrt.

Der Christkindlmarkt auf dem Münchner Marienplatz lockt Jahr für Jahr auch zahlreiche Touristen an. (Archivbild)

Schon der Name ist Programm und hält dann hoffentlich auch, was er verspricht: Hinter dem "Espresso Monaco: Edizione Mercatini di Natale" verbirgt sich eine Weihnachtsmarkt-Edition des Expresszugs von Rom nach München.

Deutsche Weihnachtsmärkte mit Glühwein, Lichterketten und festlich geschmückten Holzbuden sind eben nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen sehr beliebt. Daher bringt die italienische Bahn für die Weihnachtsfans im Lande jetzt einen Sonderzug von Rom bis nach München an den Start, um dort und auf dem Weg Christkindlmärkte besuchen zu können.

Von Rom nach München: Sonderzug bringt Italiener zum Christkindlmarkt auf dem Marienplatz

Der "Espresso Monaco: Edizione Mercatini di Natale" hält auf dem Weg nach Bayern unter anderem in Bozen, Innsbruck oder Kufstein. An zwei Tagen in diesem Dezember fährt der Nachtzug: am 5. und 12. Dezember.

Abfahrt vom römischen Hauptbahnhof Termini ist jeweils um 19.57 Uhr, über Nacht geht es dann Richtung Norden, und um 13 Uhr ist Ankunft am Hauptbahnhof in München. Die Rückfahrten des Zugs sind entsprechend am 7. und am 14. Dezember um 13.40 Uhr geplant, um am nächsten Morgen um 6.33 Uhr wieder in Rom zu sein.

Erwartet München jetzt ein Italiener-Wochenende der anderen Art?

Bereits an Bord des Zugs herrscht nach Angaben der italienischen Bahn festliche Stimmung: Der Innenraum soll dann geschmückt sein, im Hintergrund laufe Weihnachtsmusik und für alle Fahrgäste gebe es beim Besteigen ein kleines Geschenk.

Im Speisewagen erwartet die Gäste demnach auch ein speziell für den Anlass der Weihnachtsmarkt-Edition zusammengestelltes Menü. Schon zum Oktoberfest hatten die Italiener heuer mit einer besonderen Verbindung aufgewartet. Kommt auf München jetzt ein Italiener-Wochenende der anderen Art zu?