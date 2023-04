Ist das Winter-Tollwood ein Energiefresser?

Auf Nachfrage im Stadtrat erklären die Macher des Festivals, wie sie Energie sparen.

Die Tollwood-Zelte am Abend. Die werden nur sparsam beheizt, sagen die Veranstalter.

München - Gerade nach den mageren Pandemiejahren haben sich die Münchner im vergangenen Winter wieder recht freudig ins Kultur- und Konzertgeschehen geworfen. Für Veranstalter allerdings lauerte da schon die nächste große Herausforderung, die Energiekrise.

Energiesparende Großveranstaltungen

Wie aber lassen sich gerade Großveranstaltungen energiesparend umsetzen? Die CSU-FW-Fraktion im Stadtrat wollte das speziell mit Blick auf das Winter-Tollwood-Festival wissen, das ja bekanntermaßen in Zelten stattfindet. Dies könne möglicherweise auch Vorbild sein, so die Fraktion. Im November stellte sie eine entsprechende Anfrage, deren Antwort nun vorliegt.

Das Tollwood setzt auf Ökostrom

Das Tollwood erklärt, um Energieverbrauch und CO2-Ausstoß möglichst gering zu halten, setze man auf modernste Technik, etwa energieeffiziente Veranstaltungstechnik, LED-Leuchtmittel und Entladungslampen.

Sämtlicher Strom sei zu 100 Prozent Ökostrom der Stadtwerke München, der nicht vermeidbare CO2-Ausstoß werde mithilfe der Klimaagentur atmosfair kompensiert.

Gute Isolation und thermostatgesteuerte Heizungen

Die Betreiber erklären weiterhin, alle Zelte des Tollwood verfügten über gut isolierende großteils verstärkte Zeltleinwände. Die Seitenwände des Theaterzeltes Grand Chapiteau seien zudem feste, isolierte Wände. Pagoden an den Eingängen dienten als Wärmebrücken, die Türen seien mit automatischen Türschließern ausgestattet.

Luftwärmepumpen statt Ölheizungen

Die Heizungen sind thermostatgesteuert. In den Zelthimmeln sind Ventilatoren angebracht, die die Wärme nach unten drücken. "So setzt Tollwood alles daran, den Energieverbrauch immer weiter zu reduzieren", so die Betreiber.

Beheizt wurden die Zelte 2022 erstmals hauptsächlich mit Luftwärmepumpen. Die früheren Ölheizungen können noch unterstützend eingesetzt werden. So hat man im Vergleich zu 2019 knapp ein Drittel weniger Heizöl verbraucht, 2020 und 2021 fiel das Festival aus.

Gas gibt es nur zum Kochen

Das Tollwood erklärt, grundsätzlich würden die Zelte so sparsam wie möglich beheizt, das Heizen an sich sichere die Zelte aber auch gegen Schäden durch Schneelast. Gas werde auf dem Festival nur zum Kochen verwendet. Auch durch die Verwendung von Bio-Lebensmitteln und ein Wertstoff-Recycling-System werde CO2 gespart.