In München: Chinesische Studentin täuscht eigene Entführung vor

Weil eine chinesische Studentin in München plötzlich verschwunden ist und ihre Eltern daraufhin erpresst werden, erstatten Mitarbeiter einer Münchner Hochschule Anzeige. Doch dahinter steckt eine perfide Betrugsmasche.

München - Eine Entführung vortäuschen, um Personen einzuschüchtern und so eine hohe Geldsumme erpressen? Klingt nach einer perfiden, skrupellosen Masche, doch genau damit treiben Betrüger gerade in München ihr Unwesen – so auch am vergangenen Freitag.

Wie die Polizei mitteilt, erstatteten am Freitag zwei Mitarbeiter einer Münchner Hochschule gegen Mittag bei der Polizei Anzeige. Der Grund: Eine 22-jährige chinesische Staatsangehörige und Studentin der Hochschule soll verschwunden sein.

Eltern der Studentin sollen sechsstellige Summe zahlen

Nach Angaben ihrer Mitbewohnerin hatte sie zehn Tage zuvor lediglich erzählt, dass sie kurzfristig verreisen werde – seitdem fehlte von ihr jede Spur. Die Eltern der Studentin hätten sich daraufhin bei der Hochschule gemeldet und und mitgeteilt, dass gefordert wird, dass sie eine sechsstellige Summe an Euro zahlen sollten, wenn sie ihre Tochter lebendig wiedersehen wollten, so die Mitarbeiter der Hochschule.

Kurz darauf eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizei führten schließlich zu dem Ergebnis, dass sich die 22-Jährige zu diesem Zeitpunkt in einem Hotel in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs aufhielt. Dort wurde sie im Verlauf des Abends auch von der Polizei angetroffen.

Angebliche Behördenmitarbeiter täuschen Entführung vor

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich, dass sie Opfer einer Betrugsmasche geworden war. Dabei werden ausländische Studenten von angeblichen Behördenmitarbeitern aus ihrem Heimatland kontaktiert und ihnen dabei verschiedene Verwicklungen in Straftaten zur Last gelegt.

Um einer weiteren Strafverfolgung zu entgehen bzw. diesen Verdacht zu entkräften, werden dann hohe Geldbeträge verlangt. Wenn das betroffene Opfer selbst nicht genügend Geld aufbringen kann, wird von ihm gefordert, seinen Angehörigen im Heimatland beispielsweise eine Entführung vorzutäuschen, um noch mehr Geld zu erhalten.

Die Ermittlungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen.

Die Münchner Polizei rät deshalb allen Bürgern: