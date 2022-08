Verfolgungsjagd auf Mittlerem Ring: BMW kracht in Haus – verletzter Raser flüchtet zu Fuß

Auf dem Mittleren Ring haben sich in der Nacht zum Freitag zwei Personen ein illegales Autorennen geliefert. Als die Polizei eine Fahrzeugkontrolle vornehmen wollte, rasten beide davon. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd krachte ein BMW in ein Mehrfamilienhaus - der Fahrer ergriff die Flucht.

München - In der Nacht zum Freitag ist es in München zu einer spektakulären Verfolgungsjagd gekommen. Wie die Polizei gegenüber der AZ mitteilt, haben sich gegen 0.30 Uhr zwei Personen auf dem Mittleren Ring augenscheinlich ein illegales Autorennen geliefert. Eine Polizeistreife wollte daraufhin eine Fahrzeugkontrolle vornehmen, woraufhin beide in die Passauerstraße abbogen und vor den Beamten, die mittlerweile von mehreren Streifen unterstützt wurde, fliehen wollten.

Verfolgungsjagd in München: BMW rast in Mehrfamilienhaus

Die Verfolgungsjagd führte in ein Wohngebiet in Untersendling, wo der Fahrer des BMW bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in ein Mehrfamilienhaus in der Hansastraße krachte.

Während das zweite Auto davonraste, stieg der Fahrer des schwer beschädigten Unfallautos aus und ergriff zu Fuß die Flucht. Laut Zeugenangaben fasste sich der Raser dabei an die linke Hüfte, was auf eine Verletzung hindeutet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief zunächst erfolglos.