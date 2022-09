Mit dem Zweirad auf der A96: Polizei stoppt zwei Betrunkene

Gleich zwei Zweiradfahrer hat die Polizei mitten in der Nacht zum Freitag von der A96 geholt. Der Scooterfahrer und der Radler waren alkoholisiert.

Die Polizei hat in den frühen Freitagmorgenstunden zwei Zweiradfahrer auf der A96 gestoppt. (Symbolbild)

München - Mitten in der Nacht auf einem Zweirad betrunken auf der Autobahn unterwegs: Das klingt nach einem gefährlichen Unterfangen.

Am frühen Freitagmorgen gegen 00:40 Uhr wurde die Polizei mit eben jenen Informationen zur Autobahn A96 in Richtung Lindau gerufen. Zeugen hatten einen Scooter- und einen Fahrradfahrer in der Dunkelheit ausgemacht und den Notruf gewählt.

Der Radler, ein 33-jähriger Münchner, fuhr die Autobahnspur in Richtung Lindau auf dem Seitenstreifen in entgegengesetzter Fahrtrichtung gen Münchner Innenstadt entlang.

Mit dem Radl auf dem Seitenstreifen

Der E-Scooterfahrer, ein 28-Jähriger aus Altmühlmünster, fuhr auf derselben Fahrbahn, allerdings in Richtung Lindau.

Die Polizei hielt beide an und unterzog sie einem Alkoholtest – jeweils mit positivem Ergebnis.

Gegen beide wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Ob sie sich kannten, ist derzeit noch nicht bekannt.