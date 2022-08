Auto kollidiert mit Fahrrad: 17-Jährige stirbt

Pemfling

Bei einem Unfall auf einer Staatsstraße bei Pemfling im oberpfälzischen Landkreis Cham ist eine Fahrradfahrerin tödlich verunglückt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ignorierte ein 50 Jahre alter Autofahrer am Montagabend an einer Einmündung die Vorfahrt der 17-Jährigen. Daraufhin krachte das Auto in das Fahrrad. Die Fahrradfahrerin sei sofort tot gewesen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es gibt laut Polizei keine Hinweise, dass der Fahrer Alkohol getrunken oder andere Drogen genommen hatte.